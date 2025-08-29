https://1prime.ru/20250829/kirgiziya-861414552.html
Альпинист рассказал о травме Наговициной, полученной до восхождения на гору
2025-08-29T04:34+0300
2025-08-29T04:34+0300
2025-08-29T04:34+0300
туризм
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861008713_0:0:545:307_1920x0_80_0_0_81494c0d205db36226fa7d1a029276f5.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская альпинистка Наталья Наговицина оказалась в сложной ситуации на Пике Победы в Киргизии, начав восхождение с переломом ноги. Этой информацией в интервью MSK1.RU поделился альпинист и триатлонист Александр Ищенко. По его данным, травму спортсменка получила еще в мае. "Эта печальная история началась в альпинистском лагере Ала-Арча, когда она (Наговицина. — Прим. Ред.) сломала ногу в майские праздники", — пояснил он. Ищенко рассказал, что встреча с Натальей произошла во время операции по спасению, когда на ее группу обрушился камнепад. Запомнилось, что в тот момент Наговицина была единственной, кто пострадал. После спуска её носилках с горы, пострадавшую обкололи обезболивающими препаратами. Ищенко считает, что она не успела полностью восстановиться, и её вылазка на Пик Победы была необдуманной. В ходе восхождения на Пик Победы, 12 августа, на спуске с высоты около 7,2 тысяч метров, альпинистка вновь получила травму ноги. Попытки спасти её другими альпинистами не увенчались успехом из-за сложных погодных условий. В этом инциденте один человек погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на высоте с повреждённой палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды, и была признана пропавшей без вести. В среду на местности, где она находилась, была проведена аэровидеосъёмка, но признаков жизни обнаружить не удалось.
киргизия
туризм, киргизия
Альпинист Ищенко: Наговицина пошла в поход с переломом ноги
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Российская альпинистка Наталья Наговицина оказалась в сложной ситуации на Пике Победы в Киргизии, начав восхождение с переломом ноги. Этой информацией в интервью MSK1.RU
поделился альпинист и триатлонист Александр Ищенко.
По его данным, травму спортсменка получила еще в мае.
"Эта печальная история началась в альпинистском лагере Ала-Арча, когда она (Наговицина. — Прим. Ред.) сломала ногу в майские праздники", — пояснил он.
Ищенко рассказал, что встреча с Натальей произошла во время операции по спасению, когда на ее группу обрушился камнепад. Запомнилось, что в тот момент Наговицина была единственной, кто пострадал. После спуска её носилках с горы, пострадавшую обкололи обезболивающими препаратами. Ищенко считает, что она не успела полностью восстановиться, и её вылазка на Пик Победы была необдуманной.
В ходе восхождения на Пик Победы, 12 августа, на спуске с высоты около 7,2 тысяч метров, альпинистка вновь получила травму ноги. Попытки спасти её другими альпинистами не увенчались успехом из-за сложных погодных условий. В этом инциденте один человек погиб от переохлаждения.
Наговицина осталась на высоте с повреждённой палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды, и была признана пропавшей без вести. В среду на местности, где она находилась, была проведена аэровидеосъёмка, но признаков жизни обнаружить не удалось.
