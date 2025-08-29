https://1prime.ru/20250829/ktk-861459660.html
На выносном причале КТК в Черном море произошел разлив нефти
На выносном причале КТК в Черном море произошел разлив нефти - 29.08.2025, ПРАЙМ
На выносном причале КТК в Черном море произошел разлив нефти
Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщили журналистам в КТК. "На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется... ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок", - говорится в сообщении.Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия с разливом нефти из танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг, заявил КТК.Причины произошедшего устанавливаются.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщили журналистам в КТК.
"На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется... ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия с разливом нефти из танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг, заявил КТК.
Причины произошедшего устанавливаются.
