https://1prime.ru/20250829/ktk-861459660.html

На выносном причале КТК в Черном море произошел разлив нефти

На выносном причале КТК в Черном море произошел разлив нефти - 29.08.2025, ПРАЙМ

На выносном причале КТК в Черном море произошел разлив нефти

Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T17:39+0300

2025-08-29T17:39+0300

2025-08-29T17:39+0300

происшествия

нефть

черное море

ктк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860973340_0:105:3269:1944_1920x0_80_0_0_c815f401be4a7635f9a7d18e13139df4.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщили журналистам в КТК. "На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется... ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок", - говорится в сообщении.Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия с разливом нефти из танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг, заявил КТК.Причины произошедшего устанавливаются.

https://1prime.ru/20250618/ktk-858629609.html

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, черное море, ктк