КТК выясняет причины утечки нефти в Черном море при погрузке танкера
КТК выясняет причины утечки нефти в Черном море при погрузке танкера - 29.08.2025, ПРАЙМ
КТК выясняет причины утечки нефти в Черном море при погрузке танкера
29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Автоматический разрыв соединения рукава от выносного причала к танкеру произошел при разливе нефти во время погрузки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), однако это происходит автоматически для минимизации последствий нештатной ситуации, причины же самого ЧП пока выясняются, сообщили журналистам в КТК. Выход нефти произошел в пятницу на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) в Черном море при погрузке нефти на танкер, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщила ранее компания. Объем уточняется. Жертв и пострадавших нет, угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг. "Мы хотим пояснить, что причины произошедшего выясняются. По поводу разрыва морского соединения сообщаем. Разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер и соответствующего выхода остаточной нефти из шланга при его отсоединении от грузовой системы танкера", - прокомментировали в консорциуме. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
