https://1prime.ru/20250829/kuleba-861436959.html
Кулеба ответил на вопрос развертывание европейских миротворцев на Украине
Кулеба ответил на вопрос развертывание европейских миротворцев на Украине - 29.08.2025, ПРАЙМ
Кулеба ответил на вопрос развертывание европейских миротворцев на Украине
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал невозможным развертывание европейских миротворцев на территории страны, что РФ не раз называла "провокационным... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T12:57+0300
2025-08-29T12:57+0300
2025-08-29T12:57+0300
политика
общество
украина
сша
дмитрий кулеба
дональд трамп
сергей лавров
мид
spiegel
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_8dfc5df6dc151ea63fdc222fa6f539c1.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал невозможным развертывание европейских миротворцев на территории страны, что РФ не раз называла "провокационным шагом". На вопрос журналиста немецкого издания Spiegel о том, считает ли он возможным присутствие европейских военных на украинской территории, Кулеба заявил, что его ответ зависит от того, что подразумевается под этим. "Европейские боевые части? Нет. Европейские миротворцы? Нет", - заявил Кулеба, с иронией добавив, что присутствие возможно лишь "просто в качестве послания поддержки", для "прикрывания спины, хоть это и не так на самом деле", для того, чтобы "хотя бы сделать вид". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://1prime.ru/20250412/lavrov-856625416.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_d3cff4d46323df43ec6fbe6d86cf22b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, дмитрий кулеба, дональд трамп, сергей лавров, мид, spiegel, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД, Spiegel, ЕС
Кулеба ответил на вопрос развертывание европейских миротворцев на Украине
Экс-глава МИД Украины Кулеба назвал невозможным размещение миротворцев из Европы
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал невозможным развертывание европейских миротворцев на территории страны, что РФ не раз называла "провокационным шагом".
На вопрос журналиста немецкого издания Spiegel о том, считает ли он возможным присутствие европейских военных на украинской территории, Кулеба заявил, что его ответ зависит от того, что подразумевается под этим.
"Европейские боевые части? Нет. Европейские миротворцы? Нет", - заявил Кулеба, с иронией добавив, что присутствие возможно лишь "просто в качестве послания поддержки", для "прикрывания спины, хоть это и не так на самом деле", для того, чтобы "хотя бы сделать вид".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Планами о миротворцах ЕС поддерживает киевский режим, считает Лавров