Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии

29.08.2025

Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросли на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросли на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей, следует из отчета компании. По итогам января-июня прошлого года показатель составлял 326,762 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.

