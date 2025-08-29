https://1prime.ru/20250829/lukoyl-861435705.html
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии - 29.08.2025, ПРАЙМ
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии
Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросли на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T12:09+0300
2025-08-29T12:09+0300
2025-08-29T12:09+0300
экономика
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e119e0d33ce0dbc4c2fed28cc9538b09.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросли на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей, следует из отчета компании. По итогам января-июня прошлого года показатель составлял 326,762 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
https://1prime.ru/20250822/shtraf-861088677.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c44a86e36991d89e0ac87ddcd38a7bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии
Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в I полугодии выросли на 18,3%
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросли на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
По итогам января-июня прошлого года показатель составлял 326,762 миллиарда рублей.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке