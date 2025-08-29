Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии - 29.08.2025
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии
экономика
лукойл
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросли на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей, следует из отчета компании. По итогам января-июня прошлого года показатель составлял 326,762 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
лукойл
Экономика, Лукойл
12:09 29.08.2025
 
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии

Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в I полугодии выросли на 18,3%

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросли на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
По итогам января-июня прошлого года показатель составлял 326,762 миллиарда рублей.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
Экономика Лукойл
 
 
