Акции "Лукойла" подскочили на решении о погашении квазиказначейских бумаг
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Ценные бумаги "Лукойла" подскочили почти на 4%, реагируя на решение совета директоров компании о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов. К 13.12 мск акции "Лукойла" растут на 3,39%, до 6 486 рублей. До новостей они снижались примерно на 0,55%. Совет директоров "Лукойла" ранее в пятницу решил провести погашение квазиказначейских акций в количестве до 76 миллионов, сообщила компания.
