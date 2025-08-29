Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Лукойла" подскочили на решении о погашении квазиказначейских бумаг - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/lukoyl-861440263.html
Акции "Лукойла" подскочили на решении о погашении квазиказначейских бумаг
Акции "Лукойла" подскочили на решении о погашении квазиказначейских бумаг - 29.08.2025, ПРАЙМ
Акции "Лукойла" подскочили на решении о погашении квазиказначейских бумаг
Ценные бумаги "Лукойла" подскочили почти на 4%, реагируя на решение совета директоров компании о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T13:18+0300
2025-08-29T13:18+0300
экономика
акции
рынок
торги
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Ценные бумаги "Лукойла" подскочили почти на 4%, реагируя на решение совета директоров компании о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов. К 13.12 мск акции "Лукойла" растут на 3,39%, до 6 486 рублей. До новостей они снижались примерно на 0,55%. Совет директоров "Лукойла" ранее в пятницу решил провести погашение квазиказначейских акций в количестве до 76 миллионов, сообщила компания.
https://1prime.ru/20250829/lukoyl-861435705.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, торги, лукойл
Экономика, Акции, Рынок, Торги, Лукойл
13:18 29.08.2025
 
Акции "Лукойла" подскочили на решении о погашении квазиказначейских бумаг

Акции "Лукойла" подскочили на решении совдира о погашении квазиказначейских бумаг

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Ценные бумаги "Лукойла" подскочили почти на 4%, реагируя на решение совета директоров компании о погашении квазиказначейских акций, следует из данных торгов.
К 13.12 мск акции "Лукойла" растут на 3,39%, до 6 486 рублей. До новостей они снижались примерно на 0,55%.
Совет директоров "Лукойла" ранее в пятницу решил провести погашение квазиказначейских акций в количестве до 76 миллионов, сообщила компания.
Нефтяное месторождение. - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Капзатраты "Лукойла" по МСФО выросли в первом полугодии
12:09
 
ЭкономикаАкцииРынокТоргиЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала