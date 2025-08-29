Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО вырос почти 2,5 раза

https://1prime.ru/20250829/mvideo-861461872.html
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток группы "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО в прошлом полугодии вырос почти в два с половиной раза в годовом выражении, до 25,2 миллиарда рублей, выручка же уменьшилась на 15,2%, до 171,2 миллиарда рублей, сообщили в компании."Динамика показателей связана в первую очередь тем, что на рынке бытовой техники и электроники в первом полугодии 2025 года наблюдалось снижение потребительской активности в связи с охлаждением спроса на фоне жесткой денежно-кредитной политики и сокращением объемов кредитования", - говорится в сообщении компании.Валовая прибыль сократилась на 35%, до 26,9 миллиарда рублей. Операционный убыток составил 7,6 миллиарда рублей против операционной прибыли в 3,7 миллиарда рублей за аналогичный период 2024 года.Общий долг компании на 30 июня составил 165,6 миллиарда рублей, снизившись на 10,4 миллиарда.Отмечается, что во второй половине года руководство компании ожидает снижения ключевой ставки Центробанка, что должно снизить давление на финансовые результаты как ввиду снижения стоимости финансирования, так и за счет роста спроса населения на товары бытовой техники и электроники.Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
