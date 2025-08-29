Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают сокращение, за август котировки готовятся показать падение после трех месяцев роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54% - до 67,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 64,21 доллара. С начала месяца нефть Brent уменьшилась в цене примерно на 6%, WTI - на 7%, что может стать первым месяцем снижения после трех месяцев роста стоимости. Котировки сократились еще в начале августа, отступив от уровней в 70 и 68 долларов за баррель соответственно. В начале месяца восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений. Трейдеры продолжают следить за рисками профицита, оценивая перспективы спроса и предложения, в том числе обращая внимание на геополитические новости. "Цены остаются в пределах определенного диапазона, поскольку рынок движется в условиях менее сбалансированного прогноза после летнего пикового сезона и краткосрочных геополитических рисков. Без явного ужесточения санкционных мер потенциал роста цен ограничен", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
08:05 29.08.2025
 
Нефть дешевеет в пятницу утром

Цена нефти Brent снизилась до 67,61 доллара за баррель

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают сокращение, за август котировки готовятся показать падение после трех месяцев роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54% - до 67,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 64,21 доллара.
С начала месяца нефть Brent уменьшилась в цене примерно на 6%, WTI - на 7%, что может стать первым месяцем снижения после трех месяцев роста стоимости. Котировки сократились еще в начале августа, отступив от уровней в 70 и 68 долларов за баррель соответственно.
В начале месяца восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений.
Трейдеры продолжают следить за рисками профицита, оценивая перспективы спроса и предложения, в том числе обращая внимание на геополитические новости.
"Цены остаются в пределах определенного диапазона, поскольку рынок движется в условиях менее сбалансированного прогноза после летнего пикового сезона и краткосрочных геополитических рисков. Без явного ужесточения санкционных мер потенциал роста цен ограничен", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
