https://1prime.ru/20250829/neft--861418816.html
Нефть дешевеет в пятницу утром
Нефть дешевеет в пятницу утром - 29.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в пятницу утром
Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают сокращение, за август котировки готовятся показать падение после трех месяцев роста подряд, свидетельствуют... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T08:05+0300
2025-08-29T08:05+0300
2025-08-29T08:05+0300
энергетика
нефть
рынок
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают сокращение, за август котировки готовятся показать падение после трех месяцев роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54% - до 67,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 64,21 доллара. С начала месяца нефть Brent уменьшилась в цене примерно на 6%, WTI - на 7%, что может стать первым месяцем снижения после трех месяцев роста стоимости. Котировки сократились еще в начале августа, отступив от уровней в 70 и 68 долларов за баррель соответственно. В начале месяца восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений. Трейдеры продолжают следить за рисками профицита, оценивая перспективы спроса и предложения, в том числе обращая внимание на геополитические новости. "Цены остаются в пределах определенного диапазона, поскольку рынок движется в условиях менее сбалансированного прогноза после летнего пикового сезона и краткосрочных геополитических рисков. Без явного ужесточения санкционных мер потенциал роста цен ограничен", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861409718.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
Нефть дешевеет в пятницу утром
Цена нефти Brent снизилась до 67,61 доллара за баррель
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают сокращение, за август котировки готовятся показать падение после трех месяцев роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54% - до 67,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 64,21 доллара.
С начала месяца нефть Brent уменьшилась в цене примерно на 6%, WTI - на 7%, что может стать первым месяцем снижения после трех месяцев роста стоимости. Котировки сократились еще в начале августа, отступив от уровней в 70 и 68 долларов за баррель соответственно.
В начале месяца восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений.
Трейдеры продолжают следить за рисками профицита, оценивая перспективы спроса и предложения, в том числе обращая внимание на геополитические новости.
"Цены остаются в пределах определенного диапазона, поскольку рынок движется в условиях менее сбалансированного прогноза после летнего пикового сезона и краткосрочных геополитических рисков. Без явного ужесточения санкционных мер потенциал роста цен ограничен", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа