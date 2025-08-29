https://1prime.ru/20250829/neft--861443223.html
Цены на нефть снижаются в пятницу и сократятся по итогам месяца
Цены на нефть снижаются в пятницу и сократятся по итогам месяца - 29.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются в пятницу и сократятся по итогам месяца
Мировые цены на нефть на последних летних торгах уменьшаются, при этом и за весь август котировки готовятся продемонстрировать снижение впервые после трех... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T13:58+0300
2025-08-29T13:58+0300
2025-08-29T13:58+0300
нефть
рынок
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на последних летних торгах уменьшаются, при этом и за весь август котировки готовятся продемонстрировать снижение впервые после трех месяцев роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 67,63 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 64,28 доллара. С начала месяца нефть Brent уменьшилась в цене примерно на 6%, WTI - на 7%, что может стать первым месяцем снижения после трех месяцев роста стоимости. Котировки сократились еще в начале августа, отступив от уровней в 70 и 68 долларов за баррель соответственно. В начале месяца восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала эта восьмерка полностью избавится от "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений. Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861408634.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
Цены на нефть снижаются в пятницу и сократятся по итогам месяца
Нефть дешевеет после трех месяцев роста
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на последних летних торгах уменьшаются, при этом и за весь август котировки готовятся продемонстрировать снижение впервые после трех месяцев роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 67,63 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 64,28 доллара.
С начала месяца нефть Brent уменьшилась в цене примерно на 6%, WTI - на 7%, что может стать первым месяцем снижения после трех месяцев роста стоимости. Котировки сократились еще в начале августа, отступив от уровней в 70 и 68 долларов за баррель соответственно.
В начале месяца восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала эта восьмерка полностью избавится от "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений.
Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
Exxonmobil прогнозирует пик добычи нефти в Северной Америке в 2030-х годах