Цены на нефть снижаются в пятницу и сократятся по итогам месяца

Цены на нефть снижаются в пятницу и сократятся по итогам месяца

нефть

рынок

саудовская аравия

оаэ

ирак

опек

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на последних летних торгах уменьшаются, при этом и за весь август котировки готовятся продемонстрировать снижение впервые после трех месяцев роста подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 67,63 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 64,28 доллара. С начала месяца нефть Brent уменьшилась в цене примерно на 6%, WTI - на 7%, что может стать первым месяцем снижения после трех месяцев роста стоимости. Котировки сократились еще в начале августа, отступив от уровней в 70 и 68 долларов за баррель соответственно. В начале месяца восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала эта восьмерка полностью избавится от "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений. Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.

