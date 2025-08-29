Цены на нефть готовятся показать снижение после трех месяцев роста

https://1prime.ru/20250829/oil-861466281.html
2025-08-29T20:25+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 1%, август котировки готовятся завершить в минусе после трех подряд месяцев роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,81% относительно предыдущего закрытия - до 67,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,93%, до 64 долларов. С начала месяца Brent подешевел на 7,1%, WTI - на 7,8%. Трейдеры оценивают перспективы увеличения предложения сырья на рынке. "На рынок поступает больше нефти ОПЕК+ на фоне опасений по поводу экономического роста США, что обеспечивает высокий уровень предложения. В то же время США, похоже, готовы ужесточить санкции в отношении покупателей российской нефти", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Danske Bank Йенса Нервига Педерсена (Jens Naervig Pedersen). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 августа их число выросло на одну - до 412 установок.
