https://1prime.ru/20250829/oil-861466281.html

Цены на нефть готовятся показать снижение после трех месяцев роста

Цены на нефть готовятся показать снижение после трех месяцев роста - 29.08.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся показать снижение после трех месяцев роста

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 1%, август котировки готовятся завершить в минусе после трех подряд месяцев роста, свидетельствуют данные... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T20:25+0300

2025-08-29T20:25+0300

2025-08-29T20:25+0300

экономика

нефть

рынок

сша

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_489236f48806a514da2251c1736ada14.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на 1%, август котировки готовятся завершить в минусе после трех подряд месяцев роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,81% относительно предыдущего закрытия - до 67,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,93%, до 64 долларов. С начала месяца Brent подешевел на 7,1%, WTI - на 7,8%. Трейдеры оценивают перспективы увеличения предложения сырья на рынке. "На рынок поступает больше нефти ОПЕК+ на фоне опасений по поводу экономического роста США, что обеспечивает высокий уровень предложения. В то же время США, похоже, готовы ужесточить санкции в отношении покупателей российской нефти", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Danske Bank Йенса Нервига Педерсена (Jens Naervig Pedersen). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 августа их число выросло на одну - до 412 установок.

https://1prime.ru/20250829/prognoz-861464780.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, опек