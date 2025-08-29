Трамп урезал финансирование миротворческих программ на 837 млн долларов

https://1prime.ru/20250829/peace-861465450.html

ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" на общую сумму около 837 миллионов долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Одно из сокращений предполагает отказ от траты 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из документа, речь в параграфе идет о Демократической Республике Конго и Центральной Африканской Республике. Другие изъятия касаются операций в Непале, Сомали и Южном Судане.

