Путин назвал работу на пространстве СНГ одним из важнейших направлений - 29.08.2025
Путин назвал работу на пространстве СНГ одним из важнейших направлений
Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. "Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу. Президент РФ предложил на совещании поговорить о работе с некоторыми странами СНГ. "О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин.
россия, владимир путин, снг, совбез
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, СНГ, Совбез
14:37 29.08.2025
 
Путин назвал работу на пространстве СНГ одним из важнейших направлений

Путин назвал одним из важнейших направлений политики РФ работу на пространстве СНГ

Президент Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.
Президент РФ предложил на совещании поговорить о работе с некоторыми странами СНГ.
"О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин.
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ
