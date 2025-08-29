https://1prime.ru/20250829/putin-861445896.html

Путин назвал работу на пространстве СНГ одним из важнейших направлений

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. "Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу. Президент РФ предложил на совещании поговорить о работе с некоторыми странами СНГ. "О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин.

