В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин
Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T00:34+0300
2025-08-29T00:34+0300
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - ПРАЙМ. Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. "Мы видим в последние два года устойчивый запрос на сертификацию премиальных импортируемых вин", - сказала Саратцева агентству в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области, который прошел в этно-хуторе "Старозолотовский". По её словам, импортеры премиального продукта заинтересованы в том, чтобы сохранить его добавленную стоимость, проводить сертификацию по российским требованиям и сохранять статус органического производства. "Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами "эко", "био", если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции", - отметила замруководителя Роскачества. Она добавила, что есть судебная практика, которая распространяет этот запрет не только на русскоязычные написания, но и на латиницу. То есть даже если производитель с оригинальной этикеткой указал слова "эко", "био", то и антимонопольная служба, и органы по защите прав потребителей могут воспринимать эту информацию на маркировке как нарушение прав потребителей, уточнила собеседница агентства. В четверг на территории этно-хутора "Старозолотовский" в Ростовской области прошло совещание по итогам аудита винодельческих предприятий региона. Помимо замглавы Роскачества, в совещании приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, исполнительный директор Ассоциации Виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, глава экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян, представители Минсельхоза и Минпромторга РФ и регионального правительства.
00:34 29.08.2025
 
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин

Роскачество: спрос на сертификацию премиальных импортных вин растет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - ПРАЙМ. Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Мы видим в последние два года устойчивый запрос на сертификацию премиальных импортируемых вин", - сказала Саратцева агентству в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области, который прошел в этно-хуторе "Старозолотовский".
По её словам, импортеры премиального продукта заинтересованы в том, чтобы сохранить его добавленную стоимость, проводить сертификацию по российским требованиям и сохранять статус органического производства.
"Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами "эко", "био", если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции", - отметила замруководителя Роскачества.
Она добавила, что есть судебная практика, которая распространяет этот запрет не только на русскоязычные написания, но и на латиницу. То есть даже если производитель с оригинальной этикеткой указал слова "эко", "био", то и антимонопольная служба, и органы по защите прав потребителей могут воспринимать эту информацию на маркировке как нарушение прав потребителей, уточнила собеседница агентства.
В четверг на территории этно-хутора "Старозолотовский" в Ростовской области прошло совещание по итогам аудита винодельческих предприятий региона. Помимо замглавы Роскачества, в совещании приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, исполнительный директор Ассоциации Виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, глава экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян, представители Минсельхоза и Минпромторга РФ и регионального правительства.
 
