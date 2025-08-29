https://1prime.ru/20250829/roskachestvo-861412591.html

В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин

В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин - 29.08.2025, ПРАЙМ

В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин

Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T00:34+0300

2025-08-29T00:34+0300

2025-08-29T00:34+0300

бизнес

экономика

россия

ростовская область

рф

роскачество

минсельхоз

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861412591.jpg?1756416857

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - ПРАЙМ. Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. "Мы видим в последние два года устойчивый запрос на сертификацию премиальных импортируемых вин", - сказала Саратцева агентству в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области, который прошел в этно-хуторе "Старозолотовский". По её словам, импортеры премиального продукта заинтересованы в том, чтобы сохранить его добавленную стоимость, проводить сертификацию по российским требованиям и сохранять статус органического производства. "Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами "эко", "био", если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции", - отметила замруководителя Роскачества. Она добавила, что есть судебная практика, которая распространяет этот запрет не только на русскоязычные написания, но и на латиницу. То есть даже если производитель с оригинальной этикеткой указал слова "эко", "био", то и антимонопольная служба, и органы по защите прав потребителей могут воспринимать эту информацию на маркировке как нарушение прав потребителей, уточнила собеседница агентства. В четверг на территории этно-хутора "Старозолотовский" в Ростовской области прошло совещание по итогам аудита винодельческих предприятий региона. Помимо замглавы Роскачества, в совещании приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, исполнительный директор Ассоциации Виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, глава экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян, представители Минсельхоза и Минпромторга РФ и регионального правительства.

ростовская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ростовская область, рф, роскачество, минсельхоз, минпромторг