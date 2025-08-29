https://1prime.ru/20250829/rossijane-861418484.html

Россияне купили 3,3 миллиона телевизоров за первое полугодие

2025-08-29T07:45+0300

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россияне приобрели около 3,3 миллиона телевизоров на 99 миллиардов рублей за первое полугодие 2025 года, популярнее становятся модели с расширенным функционалом, рассказали РИА Новости аналитики торговой сети "М.Видео-Эльдорадо". "В январе-июне 2025 года в России было реализовано около 3,3 миллиона телевизоров на сумму 99 миллиардов рублей. Продажи в натуральном выражении остаются высокими, а рынок все более уверенно смещается в сторону моделей с расширенным функционалом", - говорится в сообщении. Вместе с тем средняя цена телевизора выросла в первом полугодии на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,2 тысячи рублей. Отмечается, что российские смарт-платформы продолжают усиливать позиции и уже суммарно занимают более 22% рынка в штуках. Так, в первом полугодии 2025 года 9 из 10 проданных телевизоров были оснащены Smart TV, а модели без смарт-функций занимают лишь 9% в количественном и 3,1% в денежном выражении. "Это свидетельствует о практически полном переходе рынка в сторону цифровых решений", - подчеркивают в компании. Почти половину от всех продаж в количественном и денежном выражениях занимают телевизоры на операционной системе Google TV на базе Android. Также в топ-3 вошли устройства на YaOS от "Яндекса" с долей 15,2% и "Салют TV" от Сбера - 7,6%. Лидером по объему продаж в штучном выражении стал Haier - его доля составила 15%. На втором месте - устройства под собственными торговыми марками ритейлеров с долей 11%. А третью строчку занял Xiaomi с долей в 9%. В то же время в денежном выражении рынок также возглавил Haier, заняв 20% выручки. За ним следуют Samsung (12%) и Hisense (10%).

2025

