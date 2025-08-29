https://1prime.ru/20250829/rossiya-861473237.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
