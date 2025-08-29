Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Переломная осень": рубль ждут новые испытания - 29.08.2025, ПРАЙМ
"Переломная осень": рубль ждут новые испытания
Если в январе доллар стоил больше 100 рублей, то в апреле — 80. Примерно такой курс сохраняется до сих пор. Но осенью все может измениться. Какие перспективы у... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:07+0300
2025-08-29T07:07+0300
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Если в январе доллар стоил больше 100 рублей, то в апреле — 80. Примерно такой курс сохраняется до сих пор. Но осенью все может измениться. Какие перспективы у российской валюты — в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКрепкий орешекКак объясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, укрепление рубля связано прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора и высокой ключевой ставкой.Соответственно, рублевые активы стали привлекательнее, что в сочетании с умеренным спросом на импорт стабилизировало национальную валюту, несмотря на сокращение экспорта.Эти успехи отметили и за рубежом. В Bank of America рубль назвали самым успешным в мире, указав на более чем 40-процентный рост к доллару.На 23 августа официальный курс — 80,75.Сильный или слабый: что лучшеКрепкий рубль стимулирует инвестиционную активность внутри страны, сокращает инфляцию, делает импортные товары дешевле.Однако есть и минусы. Так, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин указывал: у экспортеров снижается выручка, российские товары становятся менее конкурентоспособными на внешнем рынке. Кроме того, снижаются доходы бюджета от экспорта. Поэтому, по его словам, необходимо вернуться к диапазону 88-108 за доллар.По прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс в 2025-м — 94,3. В 2026-м ожидают 100,2, в 2027-м – 103,5, а в 2028-м – 106.Правда, глава Центробанка считает слабый рубль признаком уязвимости, а также следствием хронически высокой инфляции и недоверия к собственной валюте. По ее мнению, вряд ли это то, к чему стремится страна."Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет тоже нелинейное. Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе", — объясняла она.В сентябре состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Регулятор, вероятно, опять ее понизит, ведь инфляция замедлилась."Смягчение денежно-кредитной политики, скорее всего, продолжится — это способно поддержать кредитование и экономику. Если в сентябре ставку опустят на 1–2 п. п, то концу года получится 14–15%", – полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.В теории это ослабляет рубль. Однако все не так однозначно.Ветер переменОсенью курс рубля определят несколько факторов: геополитика, решения Центробанка, динамика цен на нефть и газ, а также поведение экспортеров и импортеров, перечисляет Силаев.В сентябре эксперт ожидает 80–83 за доллар. Поддержат налоговый период и приток экспортной выручки. Однако старт сезона активного импорта и перспектива снижения ключевой ставки сформируют фундаментальное давление на рубль. Также не стоит забывать и о геополитике."В октябре спрос на валюту со стороны импортеров традиционно выше, а интервенции Минфина не всегда способны полностью сбалансировать рынок. Диапазон может сместиться к 82–86", – считает трейдер.В ноябре увеличивается риск выхода на 85–88. Здесь, вероятно, скажется замедление экспортных притоков и сезонные расходы бюджета. Если геополитика создаст новые риски, возможны всплески до 90."Такой курс относительно выгоден для бюджета и экспортеров, так как увеличивает рублевые доходы. Для импортеров и населения это означает рост цен на импортные товары. Даже с учетом этого инфляционные риски оцениваются как умеренные", – говорит Силаев.По прогнозу аналитика Банки.ру Гаянэ Замалеевой, базовый коридор на осень — 78–86 с рисками расширения к 88 при неблагоприятном внешнем фоне:По мнению Замалеевой, такой курс можно считать условно-компромиссным. Более сильный рубль невыгоден бюджету и экспортерам, а слабый разгонит инфляцию, что противоречит целям Центробанка.
2025
Светлана Медведева
Светлана Медведева
07:07 29.08.2025
 
"Переломная осень": рубль ждут новые испытания

Гаяне Замалеева: осенью курс рубля будет условно-компромиссным

© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Если в январе доллар стоил больше 100 рублей, то в апреле — 80. Примерно такой курс сохраняется до сих пор. Но осенью все может измениться. Какие перспективы у российской валюты — в материале "Прайм".
Крепкий орешек
Как объясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, укрепление рубля связано прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора и высокой ключевой ставкой.
Соответственно, рублевые активы стали привлекательнее, что в сочетании с умеренным спросом на импорт стабилизировало национальную валюту, несмотря на сокращение экспорта.
Эти успехи отметили и за рубежом. В Bank of America рубль назвали самым успешным в мире, указав на более чем 40-процентный рост к доллару.
На 23 августа официальный курс — 80,75.
Сильный или слабый: что лучше
Крепкий рубль стимулирует инвестиционную активность внутри страны, сокращает инфляцию, делает импортные товары дешевле.
Однако есть и минусы. Так, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин указывал: у экспортеров снижается выручка, российские товары становятся менее конкурентоспособными на внешнем рынке. Кроме того, снижаются доходы бюджета от экспорта. Поэтому, по его словам, необходимо вернуться к диапазону 88-108 за доллар.
По прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс в 2025-м — 94,3. В 2026-м ожидают 100,2, в 2027-м – 103,5, а в 2028-м – 106.
Правда, глава Центробанка считает слабый рубль признаком уязвимости, а также следствием хронически высокой инфляции и недоверия к собственной валюте. По ее мнению, вряд ли это то, к чему стремится страна.
"Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет тоже нелинейное. Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе", — объясняла она.
В сентябре состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Регулятор, вероятно, опять ее понизит, ведь инфляция замедлилась.
"Смягчение денежно-кредитной политики, скорее всего, продолжится — это способно поддержать кредитование и экономику. Если в сентябре ставку опустят на 1–2 п. п, то концу года получится 14–15%", – полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.
В теории это ослабляет рубль. Однако все не так однозначно.
Ветер перемен
Осенью курс рубля определят несколько факторов: геополитика, решения Центробанка, динамика цен на нефть и газ, а также поведение экспортеров и импортеров, перечисляет Силаев.
В сентябре эксперт ожидает 80–83 за доллар. Поддержат налоговый период и приток экспортной выручки. Однако старт сезона активного импорта и перспектива снижения ключевой ставки сформируют фундаментальное давление на рубль. Также не стоит забывать и о геополитике.
"В октябре спрос на валюту со стороны импортеров традиционно выше, а интервенции Минфина не всегда способны полностью сбалансировать рынок. Диапазон может сместиться к 82–86", – считает трейдер.
В ноябре увеличивается риск выхода на 85–88. Здесь, вероятно, скажется замедление экспортных притоков и сезонные расходы бюджета. Если геополитика создаст новые риски, возможны всплески до 90.
"Такой курс относительно выгоден для бюджета и экспортеров, так как увеличивает рублевые доходы. Для импортеров и населения это означает рост цен на импортные товары. Даже с учетом этого инфляционные риски оцениваются как умеренные", – говорит Силаев.
По прогнозу аналитика Банки.ру Гаянэ Замалеевой, базовый коридор на осень — 78–86 с рисками расширения к 88 при неблагоприятном внешнем фоне:
  • в сентябре — 78–83;
  • в октябре — 79–86;
  • в ноябре при нефти по 60 долларов за баррель — 85–88.
По мнению Замалеевой, такой курс можно считать условно-компромиссным. Более сильный рубль невыгоден бюджету и экспортерам, а слабый разгонит инфляцию, что противоречит целям Центробанка.
 
СтатьяРынокЭльвира НабиуллинаКурсы валютставка Банка РоссииДоллар США
 
 
