Сийярто призвал готовиться к провокациям со стороны Украины

Сийярто призвал готовиться к провокациям со стороны Украины - 29.08.2025, ПРАЙМ

Сийярто призвал готовиться к провокациям со стороны Украины

Венгрии надо быть готовой к еще более грубым провокациям со стороны Украины после многократных ударов по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T16:02+0300

2025-08-29T16:02+0300

2025-08-29T16:02+0300

политика

нефть

венгрия

украина

словакия

петер сийярто

владимир зеленский

виктор орбан

мид

ес

БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Венгрии надо быть готовой к еще более грубым провокациям со стороны Украины после многократных ударов по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по этому нефтепроводу в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. В среду Сийярто сообщил, что поставки по нефтепроводу "Дружба" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме. "Нам надо готовиться к тому, что со стороны Украины последуют еще более грубые провокации, чем были когда-либо до сих пор, чтобы втянуть нас в их войну", - сказал Сийярто, выступая на фестивале Tranzit. По его словам, то, что Украина находится в состоянии конфликта, не дает ей права ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии. "На мой взгляд, огромная ложь, что европейские страны, входящие в ЕС или НАТО, должны опасаться нападения России. Я не вижу в этом реальной угрозы безопасности сегодня. Украинцы воюют не за нас, на нас не нападали, это не наша война", - подчеркнул Сийярто. В четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и как следствие - во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

венгрия

украина

словакия

2025

Новости

ru-RU

нефть, венгрия, украина, словакия, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, мид, ес, нато