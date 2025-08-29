https://1prime.ru/20250829/ssha-861472829.html

В Венесуэле заявили о намерении США подчинить страну

В Венесуэле заявили о намерении США подчинить страну - 29.08.2025, ПРАЙМ

В Венесуэле заявили о намерении США подчинить страну

США намерены подчинить себе Венесуэлу ради контроля над ее природными ресурсами, прежде всего над нефтью, заявил РИА Новости командующий Боливарианской... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T23:04+0300

2025-08-29T23:04+0300

2025-08-29T23:05+0300

нефть

технологии

венесуэла

сша

вашингтон

николас мадуро

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg

КАРАКАС, 29 авг - ПРАЙМ. США намерены подчинить себе Венесуэлу ради контроля над ее природными ресурсами, прежде всего над нефтью, заявил РИА Новости командующий Боливарианской национальной милицией Венесуэлы Орландо Ромеро. "Это империалистический характер Соединенных Штатов, которые целят на роль глобального шерифа и хотят доминировать в мире ради своих интересов. Мы знаем, что Венесуэла хранит огромные природные богатства, среди которых крупнейшие в мире запасы тяжелой нефти. Именно это является их целью", - сказал Ромеро. Командующий милицией, как называют в Венесуэле народное ополчение, подчеркнул, что Вашингтон на протяжении последних лет пытался дестабилизировать ситуацию в Венесуэле при помощи санкций и поддержки попыток госпереворота. "Действуют нагло и абсурдно, пытаясь выставить нас наркоторговцами и клеймя нашего главнокомандующего (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ред.). Но FANB (Боливарианские национальные вооруженные силы, в состав которых входит и милиция - ред.) - это сам венесуэльский народ. Мы едины с людьми, и именно союз армии, полиции и гражданского общества является формулой защиты нашей страны", - добавил собеседник агентства. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства назвал масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится в ответ на агрессивную риторику США. На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.

https://1prime.ru/20250821/ssha-861067560.html

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, технологии, венесуэла, сша, вашингтон, николас мадуро, дональд трамп, мировая экономика