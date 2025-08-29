В Венесуэле заявили о намерении США подчинить страну
Командующий милицией Ромеро: США хотят контролировать природные ресурсы Венесуэлы
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
КАРАКАС, 29 авг - ПРАЙМ. США намерены подчинить себе Венесуэлу ради контроля над ее природными ресурсами, прежде всего над нефтью, заявил РИА Новости командующий Боливарианской национальной милицией Венесуэлы Орландо Ромеро.
"Это империалистический характер Соединенных Штатов, которые целят на роль глобального шерифа и хотят доминировать в мире ради своих интересов. Мы знаем, что Венесуэла хранит огромные природные богатства, среди которых крупнейшие в мире запасы тяжелой нефти. Именно это является их целью", - сказал Ромеро.
Командующий милицией, как называют в Венесуэле народное ополчение, подчеркнул, что Вашингтон на протяжении последних лет пытался дестабилизировать ситуацию в Венесуэле при помощи санкций и поддержки попыток госпереворота.
"Действуют нагло и абсурдно, пытаясь выставить нас наркоторговцами и клеймя нашего главнокомандующего (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ред.). Но FANB (Боливарианские национальные вооруженные силы, в состав которых входит и милиция - ред.) - это сам венесуэльский народ. Мы едины с людьми, и именно союз армии, полиции и гражданского общества является формулой защиты нашей страны", - добавил собеседник агентства.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства назвал масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится в ответ на агрессивную риторику США.