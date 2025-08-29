https://1prime.ru/20250829/sud-861425209.html
Суд принял к производству иск Росрыболовства к колхозу "Восток-1"
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья принял к производству иск Росрыболовства к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" о досрочном расторжении договора о закреплении квот на вылов биоресурсов и назначил предварительное заседание на 18 сентября, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск от федерального агентства по рыболовству к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был подан 22 августа. Как сообщала РИА Новости пресс-секретарь арбитражного суда Приморья Инга Сорокина, в нем заявлено о досрочном расторжении договора о закреплении квот на вылов биоресурсов в связи с невыполнением обязательств по освоению квоты. "Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Принять к производству в общем порядке", - говорится в материалах суда. Там указано, что предварительное судебное заседание состоится в 10.50 (03.50 мск) 18 сентября. В Арбитражный суд Приморья 25 августа поступил иск от Генеральной прокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор". Генпрокуратура требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
