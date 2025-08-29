https://1prime.ru/20250829/transneft-861452497.html
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО снизилась в первом полугодии
2025-08-29T16:33+0300
экономика
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО по итогам первого полугодия составила 161,441 миллиарда рублей, снизившись примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а EBITDA составила 308 миллиардов рублей, увеличившись на 3%, следует из сообщения компании. Кроме того, прибыль компании, приходящаяся на долю акционеров, снизилась до 153,385 миллиарда рублей со 170,156 миллиарда годом ранее.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО по итогам первого полугодия составила 161,441 миллиарда рублей, снизившись примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а EBITDA составила 308 миллиардов рублей, увеличившись на 3%, следует из сообщения компании.
Кроме того, прибыль компании, приходящаяся на долю акционеров, снизилась до 153,385 миллиарда рублей со 170,156 миллиарда годом ранее.
