Почти 17 тысяч компаний присоединились к эксперименту по маркировке игрушек

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Почти 17 тысяч компаний из сферы детских игрушек - производители, импортеры, розничные и оптовые торговые компании добровольно присоединились к бесплатному эксперименту по маркировке таких товаров, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак". С 20 декабря 2023 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могли протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. С 1 сентября эта категория товаров подлежит обязательной маркировке. "Этапу обязательной маркировки предшествовал бесплатный добровольный эксперимент, в котором приняли участие почти 17 тысяч компаний – производители, импортеры, розничные и оптовые торговые компании", - сказали в ЦРПТ. Там уже выпустили около 24 миллионов Data Matrix кодов, а 4,5 миллиона маркированных игрушек уже поступили в оборот. Ведущими участниками эксперимента стали компании "Детский мир", "Мир хобби", производитель развивающих игр "10 королевство" и другие компании, представляющие большинство регионов России. По данным исследования НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении агентства, экономический эффект от обеления рынка детских товаров, в том числе игрушек и игр, благодаря маркировке может превысить 25 миллиардов рублей за год. Аналитики уточняют, что нелегальный оборот детских товаров достигает в России 10% от всего оборота в этой товарной категории. "Маркировка позволит удалить из оборота опасные и несертифицированные товары, защитит честный бизнес от недобросовестной конкуренции. Для производителей "Честный знак" предусмотрел специальные меры поддержки. В первую очередь, это программа компенсации 50% на оборудование для маркировки для малого и среднего бизнеса, которая продлена до 1 декабря", – прокомментировал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Участникам отрасли также доступны бесплатные инструменты цифровой экосистемы "Честного знака", добавил он.

