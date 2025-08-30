https://1prime.ru/20250830/afganistan-861512501.html
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей
Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении серьезных ограничений на использование праворульных транспортных средств с целью предотвращения... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T18:52+0300
2025-08-30T18:52+0300
2025-08-30T18:52+0300
бизнес
афганистан
мвд
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_090ca08384044a17cd9c9983c6caede2.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении серьезных ограничений на использование праворульных транспортных средств с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, не исключив возможности введения дополнительных ограничений в будущем, сообщают в субботу афганские СМИ. "В заявлении министерства внутренних дел говорится, что владельцы праворульных автомобилей, ранее зарегистрированных в Кабуле и других провинциях, обязаны в кратчайшие сроки получить новые временные разрешения на эксплуатацию транспортных средств, соответствующие наклейки и номерные знаки в управлениях дорожного движения", - цитирует выдержку из приказа МВД новостной портал Alemarah. Министерство предупредило, что транспортные средства без новой временной регистрации и специальных наклеек начиная с субботы не будут допускаться к движению в провинции Кабул. Владельцы праворульных авто в других провинциях обязаны получить наклейки в соответствующих провинциальных управлениях дорожного движения. Согласно постановлению, транспортные средства, получившие наклейки о правом руле в одной провинции, могут передвигаться только в пределах ее территории и не имеют права выезжать в другие провинции. МВД также заявило, что отныне праворульные автомобили вообще не будут регистрироваться в городе и провинции Кабул. Министерство предупредило, что в случае несоблюдения данного предписания нарушители будут привлечены к юридической ответственности, пишет Alemarah.
https://1prime.ru/20250828/avto-861385526.html
афганистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_e5e3aa7da29d4ae76e430a61c0287e9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, афганистан, мвд, авто
Бизнес, АФГАНИСТАН, МВД, Авто
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей
МВД Афганистана ввело серьезные ограничения на использование праворульных автомобилей
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении серьезных ограничений на использование праворульных транспортных средств с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, не исключив возможности введения дополнительных ограничений в будущем, сообщают в субботу афганские СМИ.
"В заявлении министерства внутренних дел говорится, что владельцы праворульных автомобилей, ранее зарегистрированных в Кабуле и других провинциях, обязаны в кратчайшие сроки получить новые временные разрешения на эксплуатацию транспортных средств, соответствующие наклейки и номерные знаки в управлениях дорожного движения", - цитирует выдержку из приказа МВД
новостной портал Alemarah.
Министерство предупредило, что транспортные средства без новой временной регистрации и специальных наклеек начиная с субботы не будут допускаться к движению в провинции Кабул. Владельцы праворульных авто в других провинциях обязаны получить наклейки в соответствующих провинциальных управлениях дорожного движения.
Согласно постановлению, транспортные средства, получившие наклейки о правом руле в одной провинции, могут передвигаться только в пределах ее территории и не имеют права выезжать в другие провинции.
МВД также заявило, что отныне праворульные автомобили вообще не будут регистрироваться в городе и провинции Кабул.
Министерство предупредило, что в случае несоблюдения данного предписания нарушители будут привлечены к юридической ответственности, пишет Alemarah.
В России вырос спрос на автомобили марки Evolute