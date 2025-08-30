https://1prime.ru/20250830/afganistan-861512501.html

В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении серьезных ограничений на использование праворульных транспортных средств с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, не исключив возможности введения дополнительных ограничений в будущем, сообщают в субботу афганские СМИ. "В заявлении министерства внутренних дел говорится, что владельцы праворульных автомобилей, ранее зарегистрированных в Кабуле и других провинциях, обязаны в кратчайшие сроки получить новые временные разрешения на эксплуатацию транспортных средств, соответствующие наклейки и номерные знаки в управлениях дорожного движения", - цитирует выдержку из приказа МВД новостной портал Alemarah. Министерство предупредило, что транспортные средства без новой временной регистрации и специальных наклеек начиная с субботы не будут допускаться к движению в провинции Кабул. Владельцы праворульных авто в других провинциях обязаны получить наклейки в соответствующих провинциальных управлениях дорожного движения. Согласно постановлению, транспортные средства, получившие наклейки о правом руле в одной провинции, могут передвигаться только в пределах ее территории и не имеют права выезжать в другие провинции. МВД также заявило, что отныне праворульные автомобили вообще не будут регистрироваться в городе и провинции Кабул. Министерство предупредило, что в случае несоблюдения данного предписания нарушители будут привлечены к юридической ответственности, пишет Alemarah.

