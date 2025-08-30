Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/afganistan-861512501.html
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей
Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении серьезных ограничений на использование праворульных транспортных средств с целью предотвращения... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T18:52+0300
2025-08-30T18:52+0300
бизнес
афганистан
мвд
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_090ca08384044a17cd9c9983c6caede2.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении серьезных ограничений на использование праворульных транспортных средств с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, не исключив возможности введения дополнительных ограничений в будущем, сообщают в субботу афганские СМИ. "В заявлении министерства внутренних дел говорится, что владельцы праворульных автомобилей, ранее зарегистрированных в Кабуле и других провинциях, обязаны в кратчайшие сроки получить новые временные разрешения на эксплуатацию транспортных средств, соответствующие наклейки и номерные знаки в управлениях дорожного движения", - цитирует выдержку из приказа МВД новостной портал Alemarah. Министерство предупредило, что транспортные средства без новой временной регистрации и специальных наклеек начиная с субботы не будут допускаться к движению в провинции Кабул. Владельцы праворульных авто в других провинциях обязаны получить наклейки в соответствующих провинциальных управлениях дорожного движения. Согласно постановлению, транспортные средства, получившие наклейки о правом руле в одной провинции, могут передвигаться только в пределах ее территории и не имеют права выезжать в другие провинции. МВД также заявило, что отныне праворульные автомобили вообще не будут регистрироваться в городе и провинции Кабул. Министерство предупредило, что в случае несоблюдения данного предписания нарушители будут привлечены к юридической ответственности, пишет Alemarah.
https://1prime.ru/20250828/avto-861385526.html
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_e5e3aa7da29d4ae76e430a61c0287e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, афганистан, мвд, авто
Бизнес, АФГАНИСТАН, МВД, Авто
18:52 30.08.2025
 
В Афганистане ввели ограничения на использование праворульных автомобилей

МВД Афганистана ввело серьезные ограничения на использование праворульных автомобилей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодитель за рулем
Водитель за рулем - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Водитель за рулем . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении серьезных ограничений на использование праворульных транспортных средств с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, не исключив возможности введения дополнительных ограничений в будущем, сообщают в субботу афганские СМИ.
"В заявлении министерства внутренних дел говорится, что владельцы праворульных автомобилей, ранее зарегистрированных в Кабуле и других провинциях, обязаны в кратчайшие сроки получить новые временные разрешения на эксплуатацию транспортных средств, соответствующие наклейки и номерные знаки в управлениях дорожного движения", - цитирует выдержку из приказа МВД новостной портал Alemarah.
Министерство предупредило, что транспортные средства без новой временной регистрации и специальных наклеек начиная с субботы не будут допускаться к движению в провинции Кабул. Владельцы праворульных авто в других провинциях обязаны получить наклейки в соответствующих провинциальных управлениях дорожного движения.
Согласно постановлению, транспортные средства, получившие наклейки о правом руле в одной провинции, могут передвигаться только в пределах ее территории и не имеют права выезжать в другие провинции.
МВД также заявило, что отныне праворульные автомобили вообще не будут регистрироваться в городе и провинции Кабул.
Министерство предупредило, что в случае несоблюдения данного предписания нарушители будут привлечены к юридической ответственности, пишет Alemarah.
Старт продаж электромобилей Evolute - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
В России вырос спрос на автомобили марки Evolute
28 августа, 14:11
 
БизнесАФГАНИСТАНМВДАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала