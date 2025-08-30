Четыре рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасные аэродромы

https://1prime.ru/20250830/aviareysy-861495532.html
2025-08-30T11:49+0300
СОЧИ, 30 авг - ПРАЙМ. Экипажи четырех рейсов, направлявшиеся в Сочи, приняли решение "уйти" на запасные аэродромы во время действия ограничений воздушного пространства, которые вводились минувшей ночью, сообщили в аэропорту Сочи. "Экипажи четырех самолетов, за время действия ограничений, приняли решения об "уходе" на запасные аэродромы: SU-2953 Челябинск - Сочи, SU-1074 Шереметьево - Сочи, UT-517 Нижневартовск - Сочи, N4 524 Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщении. Минувшей ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи, об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме после снятия временных ограничений воздушного пространства, все службы аэропорта усилены персоналом, заявляли в сочинской авиагавани.
