Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Четыре рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасные аэродромы - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/aviareysy-861495532.html
Четыре рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасные аэродромы
Четыре рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасные аэродромы - 30.08.2025, ПРАЙМ
Четыре рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасные аэродромы
Экипажи четырех рейсов, направлявшиеся в Сочи, приняли решение "уйти" на запасные аэродромы во время действия ограничений воздушного пространства, которые... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:49+0300
2025-08-30T11:49+0300
бизнес
сочи
челябинск
нижневартовск
аэропорт шереметьево
росавиация
транспорт
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
СОЧИ, 30 авг - ПРАЙМ. Экипажи четырех рейсов, направлявшиеся в Сочи, приняли решение "уйти" на запасные аэродромы во время действия ограничений воздушного пространства, которые вводились минувшей ночью, сообщили в аэропорту Сочи. "Экипажи четырех самолетов, за время действия ограничений, приняли решения об "уходе" на запасные аэродромы: SU-2953 Челябинск - Сочи, SU-1074 Шереметьево - Сочи, UT-517 Нижневартовск - Сочи, N4 524 Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщении. Минувшей ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи, об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме после снятия временных ограничений воздушного пространства, все службы аэропорта усилены персоналом, заявляли в сочинской авиагавани.
сочи
челябинск
нижневартовск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сочи, челябинск, нижневартовск, аэропорт шереметьево, росавиация, транспорт, туризм
Бизнес, СОЧИ, Челябинск, Нижневартовск, аэропорт Шереметьево, Росавиация, Транспорт, Туризм
11:49 30.08.2025
 
Четыре рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Четырех рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в сочинском аэропорту

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 30 авг - ПРАЙМ. Экипажи четырех рейсов, направлявшиеся в Сочи, приняли решение "уйти" на запасные аэродромы во время действия ограничений воздушного пространства, которые вводились минувшей ночью, сообщили в аэропорту Сочи.
"Экипажи четырех самолетов, за время действия ограничений, приняли решения об "уходе" на запасные аэродромы: SU-2953 Челябинск - Сочи, SU-1074 Шереметьево - Сочи, UT-517 Нижневартовск - Сочи, N4 524 Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщении.
Минувшей ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи, об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме после снятия временных ограничений воздушного пространства, все службы аэропорта усилены персоналом, заявляли в сочинской авиагавани.
 
БизнесСОЧИЧелябинскНижневартовскаэропорт ШереметьевоРосавиацияТранспортТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала