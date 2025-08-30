https://1prime.ru/20250830/doklad-861497304.html

Захарова прокомментировала доклад США о правах человека в России

Захарова прокомментировала доклад США о правах человека в России

общество

россия

сша

вашингтон

мария захарова

джо байден

дональд трамп

мид рф

в мире

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Доклад США о ситуации с правами человека в России состоит из голословных обвинений, особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими военными и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Обратили внимание на данный доклад, в котором приводятся, мягко выражаясь, голословные обвинения в адрес нашей страны. Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", "принудительной депортации украинцев в Россию", а также "использовании детей в вооруженном конфликте", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что "генерирование в недрах вашингтонской бюрократии подобного рода дезинформации" происходит по инерции, заданной еще администрацией экс-президента США Джо Байдена, которая потеряла меру в своем увлеченном продвижении в менторском плане псевдодемократических ценностей, что не мешало ей закрывать глаза на авторитарную и репрессивную природу опекаемого ею неонацистского киевского режима, который вплоть до последнего дня пребывания бывшего президента США у власти исправно снабжался американскими наступательными вооружениями. "Рассчитываем, что оздоровление при Дональде Трампе внешнеполитического курса США рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека", - заключила Захарова.

общество , россия, сша, вашингтон, мария захарова, джо байден, дональд трамп, мид рф, в мире