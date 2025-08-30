https://1prime.ru/20250830/druzhba-861509454.html

Сийярто: ЕК не ответила на жалобу Будапешта после атаки Киева на "Дружбу"

2025-08-30T17:08+0300

БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Венгрии и Словакии с жалобами на Украину после атаки на нефтепровод "Дружба", сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией написали Еврокомиссии с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну, то есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.

