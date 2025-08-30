Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто: ЕК не ответила на жалобу Будапешта после атаки Киева на "Дружбу" - 30.08.2025, ПРАЙМ
Сийярто: ЕК не ответила на жалобу Будапешта после атаки Киева на "Дружбу"
БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Венгрии и Словакии с жалобами на Украину после атаки на нефтепровод "Дружба", сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией написали Еврокомиссии с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну, то есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
17:08 30.08.2025
 
Сийярто: ЕК не ответила на жалобу Будапешта после атаки Киева на "Дружбу"

Сийярто: ЕК не ответила на жалобу Венгрии и Словакии после атаки Киева на "Дружбу"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС у здания ЕК в Брюсселе
Флаги ЕС у здания ЕК в Брюсселе
Флаги ЕС у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Венгрии и Словакии с жалобами на Украину после атаки на нефтепровод "Дружба", сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией написали Еврокомиссии с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну, то есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
 
