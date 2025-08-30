https://1prime.ru/20250830/dubinskiy-861490454.html

"Шансов нет". В Раде сделали новое заявление о ЕС и Путине

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале, что у Европы нет возможности оказать давление на президента России Владимира Путина."Чем чаще <...> (европейцы - Прим.ред) вопят о том, что Путин “обязан сесть за стол переговоров”, тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить", — говорится в публикации.По мнению депутата, европейские лидеры обращаются за помощью к американскому президенту Дональду Трампу, но тот защищает свои интересы.На этой неделе журнал Atlantic сообщил, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.

