"Шансов нет". В Раде сделали новое заявление о ЕС и Путине
Депутат Рады Дубинский: у Европы нет рычагов давления на Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале, что у Европы нет возможности оказать давление на президента России Владимира Путина.
"Чем чаще <...> (европейцы - Прим.ред) вопят о том, что Путин “обязан сесть за стол переговоров”, тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить", — говорится в публикации.
По мнению депутата, европейские лидеры обращаются за помощью к американскому президенту Дональду Трампу, но тот защищает свои интересы.
На этой неделе журнал Atlantic сообщил, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
