Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Шансов нет". В Раде сделали новое заявление о ЕС и Путине - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250830/dubinskiy-861490454.html
"Шансов нет". В Раде сделали новое заявление о ЕС и Путине
"Шансов нет". В Раде сделали новое заявление о ЕС и Путине - 30.08.2025, ПРАЙМ
"Шансов нет". В Раде сделали новое заявление о ЕС и Путине
Депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале, что у Европы нет возможности оказать давление на президента России Владимира Путина."Чем... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T10:42+0300
2025-08-30T10:43+0300
спецоперация на украине
владимир путин
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853576434_0:33:1986:1150_1920x0_80_0_0_7c822d3bb5016eed544335ad1ab7eedf.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале, что у Европы нет возможности оказать давление на президента России Владимира Путина."Чем чаще &lt;...&gt; (европейцы - Прим.ред) вопят о том, что Путин “обязан сесть за стол переговоров”, тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить", — говорится в публикации.По мнению депутата, европейские лидеры обращаются за помощью к американскому президенту Дональду Трампу, но тот защищает свои интересы.На этой неделе журнал Atlantic сообщил, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250830/putin-861484636.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853576434_205:0:1782:1183_1920x0_80_0_0_4303682cca9f88342076f81252b6ca48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, ес
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС
10:42 30.08.2025 (обновлено: 10:43 30.08.2025)
 
"Шансов нет". В Раде сделали новое заявление о ЕС и Путине

Депутат Рады Дубинский: у Европы нет рычагов давления на Путина

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале, что у Европы нет возможности оказать давление на президента России Владимира Путина.

"Чем чаще <...> (европейцы - Прим.ред) вопят о том, что Путин “обязан сесть за стол переговоров”, тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить", — говорится в публикации.

По мнению депутата, европейские лидеры обращаются за помощью к американскому президенту Дональду Трампу, но тот защищает свои интересы.

На этой неделе журнал Atlantic сообщил, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
На Западе посмеялись над фон дер Ляйен из-за ее заявления о Путине
09:07
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинУКРАИНАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала