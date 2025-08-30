Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Китая - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250830/ekspert-861477468.html
Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Китая
Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Китая - 30.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Китая
Наиболее вероятные направления сотрудничества России и Китая в нефтяной отрасли - проекты в Восточной Сибири и Арктике, заявил РИА Новости старший консультант... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T03:41+0300
2025-08-30T03:41+0300
нефть
энергетика
россия
китай
арктика
ближний восток
владимир путин
дмитрий песков
александр новак
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861477468.jpg?1756514475
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Наиболее вероятные направления сотрудничества России и Китая в нефтяной отрасли - проекты в Восточной Сибири и Арктике, заявил РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Никита Журавлев. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит Путина в Китай. "Наиболее вероятным вектором сотрудничества китайских и российских компаний являются проекты в Восточной Сибири и Арктике, что особенно интересно для российских компаний с точки зрения разделения рисков при запуске проектов в регионах с крупными запасами углеводородов, но с относительно слаборазвитой инфраструктурой и геологической изученностью", - считает Журавлев. "Роснефть" уже активно сотрудничает с Китаем, напомнил эксперт. В частности, с 2006 года китайская Sinopec входит в капитал "Удмуртнефти" совместно с российской компанией. Также китайские компании входят в капитал крупных развивающихся проектов, например у "Роснефти" есть совместное предприятие с Beijing Gas для разработки Верхнечонского месторождения. Кроме того, Россия и Китай с 2017 года развивают совместную инициативу "Полярного шелкового пути" в рамках Северного морского пути, по которому в 2024 году было доставлено в Китай более 10 миллионов баррелей нефти. По этому направлению, считает Журавлев, было бы логично развивать сотрудничество Китая с Россией в рамках "Восток Ойла" "Роснефти". С другой стороны, для Китая диверсификация поставок энергоресурсов - это стратегическое направление из-за участившихся, особенно за последнее время, конфликтов на Ближнем Востоке, считает Журавлев. В 2023 году вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия представила Китаю проект "Восток Ойл", и китайская сторона рассматривает его. Но пока никаких планов вхождения китайских компаний заявлено не было. В Китае работают и другие российские нефтяники. Так, "Лукойл" представлен компанией Lukoil Lubricants China, отвечающей за бизнес смазочных материалов в стране. "Татнефть" в 2024 году решила открыть официальное представительство в Пекине для представления своих бизнес-направлений. Компания реализует совместные проекты с китайским бизнесом на сумму свыше 7,5 миллиардов долларов. В первую очередь это проекты в нефтегазохимии и переработке нефти.
китай
арктика
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, китай, арктика, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, александр новак, роснефть, шос, sinopec
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, АРКТИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Новак, Роснефть, ШОС, Sinopec
03:41 30.08.2025
 
Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Китая

Эксперт Журавлев назвал проекты в Восточной Сибири и Арктике наиболее вероятными

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Наиболее вероятные направления сотрудничества России и Китая в нефтяной отрасли - проекты в Восточной Сибири и Арктике, заявил РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Никита Журавлев.
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит Путина в Китай.
"Наиболее вероятным вектором сотрудничества китайских и российских компаний являются проекты в Восточной Сибири и Арктике, что особенно интересно для российских компаний с точки зрения разделения рисков при запуске проектов в регионах с крупными запасами углеводородов, но с относительно слаборазвитой инфраструктурой и геологической изученностью", - считает Журавлев.
"Роснефть" уже активно сотрудничает с Китаем, напомнил эксперт. В частности, с 2006 года китайская Sinopec входит в капитал "Удмуртнефти" совместно с российской компанией. Также китайские компании входят в капитал крупных развивающихся проектов, например у "Роснефти" есть совместное предприятие с Beijing Gas для разработки Верхнечонского месторождения.
Кроме того, Россия и Китай с 2017 года развивают совместную инициативу "Полярного шелкового пути" в рамках Северного морского пути, по которому в 2024 году было доставлено в Китай более 10 миллионов баррелей нефти. По этому направлению, считает Журавлев, было бы логично развивать сотрудничество Китая с Россией в рамках "Восток Ойла" "Роснефти".
С другой стороны, для Китая диверсификация поставок энергоресурсов - это стратегическое направление из-за участившихся, особенно за последнее время, конфликтов на Ближнем Востоке, считает Журавлев.
В 2023 году вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия представила Китаю проект "Восток Ойл", и китайская сторона рассматривает его. Но пока никаких планов вхождения китайских компаний заявлено не было.
В Китае работают и другие российские нефтяники. Так, "Лукойл" представлен компанией Lukoil Lubricants China, отвечающей за бизнес смазочных материалов в стране.
"Татнефть" в 2024 году решила открыть официальное представительство в Пекине для представления своих бизнес-направлений. Компания реализует совместные проекты с китайским бизнесом на сумму свыше 7,5 миллиардов долларов. В первую очередь это проекты в нефтегазохимии и переработке нефти.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯКИТАЙАРКТИКАБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр НовакРоснефтьШОСSinopec
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала