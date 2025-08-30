https://1prime.ru/20250830/ekspert-861477468.html

Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Китая

Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Китая - 30.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал возможные направления сотрудничества России и Китая

Наиболее вероятные направления сотрудничества России и Китая в нефтяной отрасли - проекты в Восточной Сибири и Арктике, заявил РИА Новости старший консультант... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T03:41+0300

2025-08-30T03:41+0300

2025-08-30T03:41+0300

нефть

энергетика

россия

китай

арктика

ближний восток

владимир путин

дмитрий песков

александр новак

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861477468.jpg?1756514475

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Наиболее вероятные направления сотрудничества России и Китая в нефтяной отрасли - проекты в Восточной Сибири и Арктике, заявил РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Никита Журавлев. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит Путина в Китай. "Наиболее вероятным вектором сотрудничества китайских и российских компаний являются проекты в Восточной Сибири и Арктике, что особенно интересно для российских компаний с точки зрения разделения рисков при запуске проектов в регионах с крупными запасами углеводородов, но с относительно слаборазвитой инфраструктурой и геологической изученностью", - считает Журавлев. "Роснефть" уже активно сотрудничает с Китаем, напомнил эксперт. В частности, с 2006 года китайская Sinopec входит в капитал "Удмуртнефти" совместно с российской компанией. Также китайские компании входят в капитал крупных развивающихся проектов, например у "Роснефти" есть совместное предприятие с Beijing Gas для разработки Верхнечонского месторождения. Кроме того, Россия и Китай с 2017 года развивают совместную инициативу "Полярного шелкового пути" в рамках Северного морского пути, по которому в 2024 году было доставлено в Китай более 10 миллионов баррелей нефти. По этому направлению, считает Журавлев, было бы логично развивать сотрудничество Китая с Россией в рамках "Восток Ойла" "Роснефти". С другой стороны, для Китая диверсификация поставок энергоресурсов - это стратегическое направление из-за участившихся, особенно за последнее время, конфликтов на Ближнем Востоке, считает Журавлев. В 2023 году вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия представила Китаю проект "Восток Ойл", и китайская сторона рассматривает его. Но пока никаких планов вхождения китайских компаний заявлено не было. В Китае работают и другие российские нефтяники. Так, "Лукойл" представлен компанией Lukoil Lubricants China, отвечающей за бизнес смазочных материалов в стране. "Татнефть" в 2024 году решила открыть официальное представительство в Пекине для представления своих бизнес-направлений. Компания реализует совместные проекты с китайским бизнесом на сумму свыше 7,5 миллиардов долларов. В первую очередь это проекты в нефтегазохимии и переработке нефти.

китай

арктика

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, китай, арктика, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, александр новак, роснефть, шос, sinopec