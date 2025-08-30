Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО - 30.08.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
2025-08-30T16:25+0300
2025-08-30T16:25+0300
спецоперация на украине
россия
вс рф
минобороны рф
валерий герасимов
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании, уточнил задачи группировкам на перспективу, сообщили в Минобороны России. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии В.В. Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу", - говорится в сообщении.
россия, вс рф, минобороны рф, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, Минобороны РФ, Валерий Герасимов
16:25 30.08.2025
 
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании, уточнил задачи группировкам на перспективу, сообщили в Минобороны России.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии В.В. Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу", - говорится в сообщении.
Герасимов рассказал об ударах ВС России по важным объектам ВПК Украины
Спецоперация на Украине
 
 
