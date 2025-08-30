Президент Киргизии примет участие в саммите ШОС

https://1prime.ru/20250830/kirgiziya-861487065.html
БИШКЕК, 30 авг – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров с 31 августа по 3 сентября совершит рабочий визит в Китай, где примет участие в саммите ШОС и мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип. “Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября… В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества”, - приводит слова заведующего отделом пресс-служба лидера страны. По словам Абдумуталипа, лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам Тяньцзинского саммита, председательство в организации перейдет к Киргизии, в связи с чем Жапаров на саммите представит приоритеты предстоящего председательства нашей страны в ШОС. Как уточнил чиновник, по итогам встреч на высшем уровне будет подписана Тяньцзинская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Также планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-членов ШОС в политической, экономической, энергетической и других сферах. “В рамках визита в Китайскую Народную Республику президент Садыр Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Также состоится встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином”, - добавил Абдумуталип.
