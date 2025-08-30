Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Киргизии примет участие в саммите ШОС - 30.08.2025, ПРАЙМ
Президент Киргизии примет участие в саммите ШОС
Президент Киргизии примет участие в саммите ШОС
Президент Киргизии Садыр Жапаров с 31 августа по 3 сентября совершит рабочий визит в Китай, где примет участие в саммите ШОС и мероприятиях, приуроченных к 80-й | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T09:53+0300
2025-08-30T09:54+0300
мировая экономика
общество
киргизия
китай
садыр жапаров
си цзиньпин
шос
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/17/837651707_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_cd03976f01219687fa5203e99ba811fa.jpg
БИШКЕК, 30 авг – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров с 31 августа по 3 сентября совершит рабочий визит в Китай, где примет участие в саммите ШОС и мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип. “Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября… В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества”, - приводит слова заведующего отделом пресс-служба лидера страны. По словам Абдумуталипа, лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам Тяньцзинского саммита, председательство в организации перейдет к Киргизии, в связи с чем Жапаров на саммите представит приоритеты предстоящего председательства нашей страны в ШОС. Как уточнил чиновник, по итогам встреч на высшем уровне будет подписана Тяньцзинская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Также планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-членов ШОС в политической, экономической, энергетической и других сферах. “В рамках визита в Китайскую Народную Республику президент Садыр Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Также состоится встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином”, - добавил Абдумуталип.
киргизия
китай
мировая экономика, общество , киргизия, китай, садыр жапаров, си цзиньпин, шос
Мировая экономика, Общество , КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, Садыр Жапаров, Си Цзиньпин, ШОС, Экономика
09:53 30.08.2025 (обновлено: 09:54 30.08.2025)
 
Президент Киргизии примет участие в саммите ШОС

Президент Киргизии Жапаров во время визита в Китай примет участие в саммите ШОС

Президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
БИШКЕК, 30 авг – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров с 31 августа по 3 сентября совершит рабочий визит в Китай, где примет участие в саммите ШОС и мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.
“Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября… В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества”, - приводит слова заведующего отделом пресс-служба лидера страны.
По словам Абдумуталипа, лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам Тяньцзинского саммита, председательство в организации перейдет к Киргизии, в связи с чем Жапаров на саммите представит приоритеты предстоящего председательства нашей страны в ШОС.
Как уточнил чиновник, по итогам встреч на высшем уровне будет подписана Тяньцзинская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Также планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-членов ШОС в политической, экономической, энергетической и других сферах.
“В рамках визита в Китайскую Народную Республику президент Садыр Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Также состоится встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином”, - добавил Абдумуталип.
Экономика Мировая экономика Общество КИРГИЗИЯ КИТАЙ Садыр Жапаров Си Цзиньпин ШОС
 
 
