https://1prime.ru/20250830/kirgiziya-861487065.html

Президент Киргизии примет участие в саммите ШОС

Президент Киргизии примет участие в саммите ШОС - 30.08.2025, ПРАЙМ

Президент Киргизии примет участие в саммите ШОС

Президент Киргизии Садыр Жапаров с 31 августа по 3 сентября совершит рабочий визит в Китай, где примет участие в саммите ШОС и мероприятиях, приуроченных к 80-й | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T09:53+0300

2025-08-30T09:53+0300

2025-08-30T09:54+0300

мировая экономика

общество

киргизия

китай

садыр жапаров

си цзиньпин

шос

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/17/837651707_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_cd03976f01219687fa5203e99ba811fa.jpg

БИШКЕК, 30 авг – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров с 31 августа по 3 сентября совершит рабочий визит в Китай, где примет участие в саммите ШОС и мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип. “Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября… В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества”, - приводит слова заведующего отделом пресс-служба лидера страны. По словам Абдумуталипа, лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам Тяньцзинского саммита, председательство в организации перейдет к Киргизии, в связи с чем Жапаров на саммите представит приоритеты предстоящего председательства нашей страны в ШОС. Как уточнил чиновник, по итогам встреч на высшем уровне будет подписана Тяньцзинская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Также планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-членов ШОС в политической, экономической, энергетической и других сферах. “В рамках визита в Китайскую Народную Республику президент Садыр Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Также состоится встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином”, - добавил Абдумуталип.

https://1prime.ru/20250830/putin-861477020.html

https://1prime.ru/20250829/ushakov-861457274.html

киргизия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , киргизия, китай, садыр жапаров, си цзиньпин, шос