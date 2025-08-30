https://1prime.ru/20250830/kupyansk-861507319.html

Герасимов рассказал о ситуации в Купянске

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу. "На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова. По его словам, соединения и воинские части группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.

