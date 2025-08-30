Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов рассказал о ситуации в Купянске - 30.08.2025
Спецоперация на Украине
Герасимов рассказал о ситуации в Купянске
Герасимов рассказал о ситуации в Купянске
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу. "На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова. По его словам, соединения и воинские части группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.
16:17 30.08.2025
 
Герасимов рассказал о ситуации в Купянске

Генштаб: город Купянск в Харьковской области почти полностью заблокирован ВС РФ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск практически полностью заблокирован, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу.
"На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
По его словам, соединения и воинские части группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.
ВС России с марта освободили в зоне СВО 149 населенных пунктов
