Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области

КУРСК, 30 авг - ПРАЙМ. Пропавшими без вести после попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области считаются 590 жителей приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что есть понимание в отношении местонахождения 300 из них - как живых, находящихся в плену и в освобожденных населенных пунктах, так и погибших. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

