https://1prime.ru/20250830/kurskaya-861511250.html
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области - 30.08.2025, ПРАЙМ
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области
Пропавшими без вести после попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области считаются 590 жителей приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T17:49+0300
2025-08-30T17:49+0300
2025-08-30T17:49+0300
спецоперация на украине
россия
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:121:1251:825_1920x0_80_0_0_fa239688025b76116cf55806dddde562.jpg
КУРСК, 30 авг - ПРАЙМ. Пропавшими без вести после попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области считаются 590 жителей приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что есть понимание в отношении местонахождения 300 из них - как живых, находящихся в плену и в освобожденных населенных пунктах, так и погибших. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://1prime.ru/20250824/medinskiy-861181442.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:4:1251:942_1920x0_80_0_0_bc1d94973c31eab218da98e556bdfa73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области
Хинштейн: после вторжения ВСУ в Курскую область пропали 590 жителей приграничья