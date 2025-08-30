Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области - 30.08.2025
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области
Пропавшими без вести после попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области считаются 590 жителей приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр... | 30.08.2025, ПРАЙМ
КУРСК, 30 авг - ПРАЙМ. Пропавшими без вести после попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области считаются 590 жителей приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что есть понимание в отношении местонахождения 300 из них - как живых, находящихся в плену и в освобожденных населенных пунктах, так и погибших. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
17:49 30.08.2025
 
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области

Хинштейн: после вторжения ВСУ в Курскую область пропали 590 жителей приграничья

КУРСК, 30 авг - ПРАЙМ. Пропавшими без вести после попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области считаются 590 жителей приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что есть понимание в отношении местонахождения 300 из них - как живых, находящихся в плену и в освобожденных населенных пунктах, так и погибших.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Спецоперация на Украине
 
 
