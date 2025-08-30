https://1prime.ru/20250830/lukashenko-861510470.html

Лукашенко прибыл в Китай с рабочим визитом

МИНСК, 30 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай, где он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, сообщило агентство Белта. "Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. День накануне визита Александр Лукашенко провел на малой родине, и прямо оттуда с аэродрома в Болбасово направился в Китай. Президент прибыл в город Тяньцзинь, где 31 августа - 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества", - сообщило агентство. Саммит станет крупнейшим за всю историю объединения. Как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения. Белоруссия впервые участвует в саммите как полноправный член организации, в которую она была принята в прошлом году. Как сообщила ранее пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания. Президент Белоруссии также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций. По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

