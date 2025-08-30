Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин рассказал о расширении дисконтов на российскую нефть в I полугодии - 30.08.2025
Сечин рассказал о расширении дисконтов на российскую нефть в I полугодии
Сечин рассказал о расширении дисконтов на российскую нефть в I полугодии - 30.08.2025, ПРАЙМ
Сечин рассказал о расширении дисконтов на российскую нефть в I полугодии
Расширение дисконтов на российскую нефть наблюдалось в первом полугодии на фоне санкций и укрепления рубля, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. | 30.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Расширение дисконтов на российскую нефть наблюдалось в первом полугодии на фоне санкций и укрепления рубля, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США и существенное укрепление курса рубля, что негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров. Замечу, что нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - приводятся в отчёте компании за первое полугодие слова Сечина.
11:01 30.08.2025
 
Сечин рассказал о расширении дисконтов на российскую нефть в I полугодии

Сечин: расширение дисконтов на нефть РФ в I полугодии происходило на фоне санкций

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти - 30.08.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Расширение дисконтов на российскую нефть наблюдалось в первом полугодии на фоне санкций и укрепления рубля, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США и существенное укрепление курса рубля, что негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров. Замечу, что нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - приводятся в отчёте компании за первое полугодие слова Сечина.
 
