https://1prime.ru/20250830/otdykh-861484753.html

Названы самые популярные направления в России для отдыха в бабье лето

Названы самые популярные направления в России для отдыха в бабье лето - 30.08.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные направления в России для отдыха в бабье лето

Бронирование отелей на вторую половину сентября по России в этом году выросло на 53% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". Сервис | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T09:09+0300

2025-08-30T09:09+0300

2025-08-30T09:09+0300

бизнес

туризм

россия

карелия

екатеринбург

красноярск

"яндекс.путешествия"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861484469_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_432ba1717549a55f42d46199b62ba1ac.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Бронирование отелей на вторую половину сентября по России в этом году выросло на 53% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". Сервис также собрал подборку мест, куда чаще всего ездят россияне, чтобы провести бабье лето. Бабьим летом принято называть раннюю осень, когда после прохладных дней возвращается сухая и солнечная погода. Чаще всего оно приходится на вторую половину сентября и длится до двух недель. По данным сервиса, в этом году бронирования на этот период выросли на 53% год к году. Раньше всего бабье лето приходит в Краснодарский край и длится там дольше, чем в остальных регионах страны. Здесь туристы готовы провести в среднем пять дней, а ночь в отеле обойдется в среднем в 8,9 тысячи рублей. "В Сочи днем температура поднимается до 24°C - можно искупаться в море, пройтись по набережной, заглянуть в Дендрарий или отправиться на хайкинг по тропам Хосты и Лаго-Наки. Отдельным маршрутом можно съездить в центр винного туризма Абрау‑Дюрсо, чтобы увидеть живописное озеро Абрау и посетить знаменитый винный завод", - рассказали в сервисе. Среди регионов, куда россияне собираются поехать этой осенью, не только южные курорты, но крупные города Урала и Сибири - Екатеринбург и Красноярск. "На Урал бабье лето приходит в середине сентября. В Екатеринбурге днем температура достигает 17°C, а погода остается ясной. В городе стоит пройтись по историческому центру, заглянуть в музей "Ельцин-центр" и подняться на смотровую площадку небоскреба "Высоцкий", откуда открывается панорама на реку, мосты, бизнес-центры и жилые кварталы, а на горизонте виднеются Уральские горы. В окрестностях можно съездить к Шарташским скалам, побывать в Сысертском бору или отправиться в природный парк "Оленьи ручьи", - советуют "Яндекс Путешествия". Стоимость проживания в гостинице в столице Урала во второй половине сентября составляет 7,1 тысячи рублей. Что касается Красноярского края, сибирское бабье лето короткое, но довольно контрастное. Помимо достопримечательностей в Красноярске - музей-усадьба Сурикова или знаменитые Столбы, можно отправиться в поход по Ергакам (природный парк на юге края). "В этот период туристические тропы становятся менее загруженными, а панорамы гор и лесов раскрываются во всей полноте", - указывают в сервисе. Идеальным временем для поездки в Карелию является именно бабье лето, уверены в "Яндекс Путешествиях": основная волна туристов уже схлынула, а природа все еще полна красок. Правда, период осеннего тепла короткий, а температура днем держится около 15°C. В программу визита в Карелию они советуют включить остров Кижи, где сохранились уникальные деревянные церкви, а также маршруты по берегам Ладожского и Онежского озер. Любителям природы стоит заглянуть в национальный парк "Паанаярви" и природный парк "Водлозерский", которые предлагают маршруты по нетронутым лесам и живописным склонам. Средняя стоимость проживания в Карелии составит 8,8 тысячи рублей в сутки. Еще одно направление для теплой осени - Владимирская область. Температура воздуха здесь в сентябре составит 15-17°C. "В Суздале и Владимире стоит увидеть Успенский собор и Суздальский кремль, заглянуть в музеи деревянного зодчества. Можно также посетить Боголюбовский монастырь, прогуляться по Клязьминской набережной и заехать в Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном. Во второй половине сентября туристы планируют провести в области в среднем две ночи, при этом средняя цена за ночь в местных объектах размещения - 8,6 тысячи рублей", - заключали в "Яндекс Путешествия".

карелия

екатеринбург

красноярск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, карелия, екатеринбург, красноярск, "яндекс.путешествия"