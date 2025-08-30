Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные направления в России для отдыха в бабье лето - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/otdykh-861484753.html
Названы самые популярные направления в России для отдыха в бабье лето
Названы самые популярные направления в России для отдыха в бабье лето - 30.08.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления в России для отдыха в бабье лето
Бронирование отелей на вторую половину сентября по России в этом году выросло на 53% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". Сервис | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T09:09+0300
2025-08-30T09:09+0300
бизнес
туризм
россия
карелия
екатеринбург
красноярск
"яндекс.путешествия"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861484469_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_432ba1717549a55f42d46199b62ba1ac.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Бронирование отелей на вторую половину сентября по России в этом году выросло на 53% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". Сервис также собрал подборку мест, куда чаще всего ездят россияне, чтобы провести бабье лето. Бабьим летом принято называть раннюю осень, когда после прохладных дней возвращается сухая и солнечная погода. Чаще всего оно приходится на вторую половину сентября и длится до двух недель. По данным сервиса, в этом году бронирования на этот период выросли на 53% год к году. Раньше всего бабье лето приходит в Краснодарский край и длится там дольше, чем в остальных регионах страны. Здесь туристы готовы провести в среднем пять дней, а ночь в отеле обойдется в среднем в 8,9 тысячи рублей. "В Сочи днем температура поднимается до 24°C - можно искупаться в море, пройтись по набережной, заглянуть в Дендрарий или отправиться на хайкинг по тропам Хосты и Лаго-Наки. Отдельным маршрутом можно съездить в центр винного туризма Абрау‑Дюрсо, чтобы увидеть живописное озеро Абрау и посетить знаменитый винный завод", - рассказали в сервисе. Среди регионов, куда россияне собираются поехать этой осенью, не только южные курорты, но крупные города Урала и Сибири - Екатеринбург и Красноярск. "На Урал бабье лето приходит в середине сентября. В Екатеринбурге днем температура достигает 17°C, а погода остается ясной. В городе стоит пройтись по историческому центру, заглянуть в музей "Ельцин-центр" и подняться на смотровую площадку небоскреба "Высоцкий", откуда открывается панорама на реку, мосты, бизнес-центры и жилые кварталы, а на горизонте виднеются Уральские горы. В окрестностях можно съездить к Шарташским скалам, побывать в Сысертском бору или отправиться в природный парк "Оленьи ручьи", - советуют "Яндекс Путешествия". Стоимость проживания в гостинице в столице Урала во второй половине сентября составляет 7,1 тысячи рублей. Что касается Красноярского края, сибирское бабье лето короткое, но довольно контрастное. Помимо достопримечательностей в Красноярске - музей-усадьба Сурикова или знаменитые Столбы, можно отправиться в поход по Ергакам (природный парк на юге края). "В этот период туристические тропы становятся менее загруженными, а панорамы гор и лесов раскрываются во всей полноте", - указывают в сервисе. Идеальным временем для поездки в Карелию является именно бабье лето, уверены в "Яндекс Путешествиях": основная волна туристов уже схлынула, а природа все еще полна красок. Правда, период осеннего тепла короткий, а температура днем держится около 15°C. В программу визита в Карелию они советуют включить остров Кижи, где сохранились уникальные деревянные церкви, а также маршруты по берегам Ладожского и Онежского озер. Любителям природы стоит заглянуть в национальный парк "Паанаярви" и природный парк "Водлозерский", которые предлагают маршруты по нетронутым лесам и живописным склонам. Средняя стоимость проживания в Карелии составит 8,8 тысячи рублей в сутки. Еще одно направление для теплой осени - Владимирская область. Температура воздуха здесь в сентябре составит 15-17°C. "В Суздале и Владимире стоит увидеть Успенский собор и Суздальский кремль, заглянуть в музеи деревянного зодчества. Можно также посетить Боголюбовский монастырь, прогуляться по Клязьминской набережной и заехать в Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном. Во второй половине сентября туристы планируют провести в области в среднем две ночи, при этом средняя цена за ночь в местных объектах размещения - 8,6 тысячи рублей", - заключали в "Яндекс Путешествия".
карелия
екатеринбург
красноярск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861484469_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3030b07ecb306ae2d151f1cd0bf20dda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, карелия, екатеринбург, красноярск, "яндекс.путешествия"
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Карелия, ЕКАТЕРИНБУРГ, Красноярск, "Яндекс.Путешествия"
09:09 30.08.2025
 
Названы самые популярные направления в России для отдыха в бабье лето

"Яндекс Путешествия": россияне выбирают Кубань, Урал и Карелию для отдыха в бабье лето

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Бронирование отелей на вторую половину сентября по России в этом году выросло на 53% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". Сервис также собрал подборку мест, куда чаще всего ездят россияне, чтобы провести бабье лето.
Бабьим летом принято называть раннюю осень, когда после прохладных дней возвращается сухая и солнечная погода. Чаще всего оно приходится на вторую половину сентября и длится до двух недель. По данным сервиса, в этом году бронирования на этот период выросли на 53% год к году.
Раньше всего бабье лето приходит в Краснодарский край и длится там дольше, чем в остальных регионах страны. Здесь туристы готовы провести в среднем пять дней, а ночь в отеле обойдется в среднем в 8,9 тысячи рублей. "В Сочи днем температура поднимается до 24°C - можно искупаться в море, пройтись по набережной, заглянуть в Дендрарий или отправиться на хайкинг по тропам Хосты и Лаго-Наки. Отдельным маршрутом можно съездить в центр винного туризма Абрау‑Дюрсо, чтобы увидеть живописное озеро Абрау и посетить знаменитый винный завод", - рассказали в сервисе.
Среди регионов, куда россияне собираются поехать этой осенью, не только южные курорты, но крупные города Урала и Сибири - Екатеринбург и Красноярск.
"На Урал бабье лето приходит в середине сентября. В Екатеринбурге днем температура достигает 17°C, а погода остается ясной. В городе стоит пройтись по историческому центру, заглянуть в музей "Ельцин-центр" и подняться на смотровую площадку небоскреба "Высоцкий", откуда открывается панорама на реку, мосты, бизнес-центры и жилые кварталы, а на горизонте виднеются Уральские горы. В окрестностях можно съездить к Шарташским скалам, побывать в Сысертском бору или отправиться в природный парк "Оленьи ручьи", - советуют "Яндекс Путешествия". Стоимость проживания в гостинице в столице Урала во второй половине сентября составляет 7,1 тысячи рублей.
Что касается Красноярского края, сибирское бабье лето короткое, но довольно контрастное. Помимо достопримечательностей в Красноярске - музей-усадьба Сурикова или знаменитые Столбы, можно отправиться в поход по Ергакам (природный парк на юге края). "В этот период туристические тропы становятся менее загруженными, а панорамы гор и лесов раскрываются во всей полноте", - указывают в сервисе.
Идеальным временем для поездки в Карелию является именно бабье лето, уверены в "Яндекс Путешествиях": основная волна туристов уже схлынула, а природа все еще полна красок. Правда, период осеннего тепла короткий, а температура днем держится около 15°C. В программу визита в Карелию они советуют включить остров Кижи, где сохранились уникальные деревянные церкви, а также маршруты по берегам Ладожского и Онежского озер. Любителям природы стоит заглянуть в национальный парк "Паанаярви" и природный парк "Водлозерский", которые предлагают маршруты по нетронутым лесам и живописным склонам. Средняя стоимость проживания в Карелии составит 8,8 тысячи рублей в сутки.
Еще одно направление для теплой осени - Владимирская область. Температура воздуха здесь в сентябре составит 15-17°C. "В Суздале и Владимире стоит увидеть Успенский собор и Суздальский кремль, заглянуть в музеи деревянного зодчества. Можно также посетить Боголюбовский монастырь, прогуляться по Клязьминской набережной и заехать в Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном. Во второй половине сентября туристы планируют провести в области в среднем две ночи, при этом средняя цена за ночь в местных объектах размещения - 8,6 тысячи рублей", - заключали в "Яндекс Путешествия".
 
БизнесТуризмРОССИЯКарелияЕКАТЕРИНБУРГКрасноярск"Яндекс.Путешествия"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала