В Британии рассказали о последствиях ссоры Навроцкого и Туска для Киева
В Британии рассказали о последствиях ссоры Навроцкого и Туска для Киева
В Британии рассказали о последствиях ссоры Навроцкого и Туска для Киева
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Разногласия между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском относительно руководства во внешней политике могут отразиться на отношении Польши к Украине, сообщает британское издание Financial Times на основе экспертных оценок. "Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского", — отмечается в статье. Как подчеркивают авторы статьи, разногласия между польским руководством показывают, что, несмотря на участие Туска в прошлых встречах с Владимиром Зеленским, недавний звонок из Белого дома от Дональда Трампа был адресован именно Навроцкому. "Вместо (Разделения обязанностей. — Прим.ред.) мы имеем недопонимание и противостояние, что заставляет меня сильно беспокоиться по поводу внешней политики Польши, в том числе и в отношении Украины", — заявила профессор Института политических исследований Польской академии наук Моника Сус в интервью изданию. По мнению Агнешки Касиньски-Метрики, профессора Университета Яна Кохановского в Кельце, у Навроцкого большие амбиции, и он стремится быть президентом два срока подряд, в то время как Туск сталкивается с проблемой снижения поддержки, невыполненными обещаниями и растущим недоверием со стороны населения. В среду украинское издание Страна.ua сообщило, что в Польше обостряется конфликт между правительством во главе с Дональдом Туском и аппаратом президента Кароля Навроцкого по вопросу поддержки Украины. Ранее президент Польши наложил вето на временный закон о поддержке украинских граждан, который обновляется каждые полгода. Главу государства не устроило положение, предусматривающее, что безработные украинцы, в отличие от других иностранцев, имеют доступ к бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам в Польше.
В Британии рассказали о последствиях ссоры Навроцкого и Туска для Киева

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий
© Фото : Official social media page of Karol Nawrocki
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Разногласия между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском относительно руководства во внешней политике могут отразиться на отношении Польши к Украине, сообщает британское издание Financial Times на основе экспертных оценок.
"Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского", — отмечается в статье.
В Польше призвали Киев к ответу после оскорблений в адрес Навроцкого
27 августа, 07:22
Как подчеркивают авторы статьи, разногласия между польским руководством показывают, что, несмотря на участие Туска в прошлых встречах с Владимиром Зеленским, недавний звонок из Белого дома от Дональда Трампа был адресован именно Навроцкому.

"Вместо (Разделения обязанностей. — Прим.ред.) мы имеем недопонимание и противостояние, что заставляет меня сильно беспокоиться по поводу внешней политики Польши, в том числе и в отношении Украины", — заявила профессор Института политических исследований Польской академии наук Моника Сус в интервью изданию.
По мнению Агнешки Касиньски-Метрики, профессора Университета Яна Кохановского в Кельце, у Навроцкого большие амбиции, и он стремится быть президентом два срока подряд, в то время как Туск сталкивается с проблемой снижения поддержки, невыполненными обещаниями и растущим недоверием со стороны населения.
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши
6 августа, 11:29
В среду украинское издание Страна.ua сообщило, что в Польше обостряется конфликт между правительством во главе с Дональдом Туском и аппаратом президента Кароля Навроцкого по вопросу поддержки Украины.
Ранее президент Польши наложил вето на временный закон о поддержке украинских граждан, который обновляется каждые полгода. Главу государства не устроило положение, предусматривающее, что безработные украинцы, в отличие от других иностранцев, имеют доступ к бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам в Польше.
"Граничит с безумием": в Британии оценили план Евросоюза по Украине
ПОЛЬША УКРАИНА Кароль Навроцкий Дональд Туск Владимир Зеленский Financial Times Киев
 
 
