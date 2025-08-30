https://1prime.ru/20250830/polsha-861479154.html

В Британии рассказали о последствиях ссоры Навроцкого и Туска для Киева

2025-08-30T07:07+0300

2025-08-30T07:07+0300

2025-08-30T07:07+0300

польша

украина

кароль навроцкий

дональд туск

владимир зеленский

financial times

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122711_0:128:1638:1049_1920x0_80_0_0_e8128cd360a82153fc466e0831bc2dbd.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Разногласия между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском относительно руководства во внешней политике могут отразиться на отношении Польши к Украине, сообщает британское издание Financial Times на основе экспертных оценок. "Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского", — отмечается в статье. Как подчеркивают авторы статьи, разногласия между польским руководством показывают, что, несмотря на участие Туска в прошлых встречах с Владимиром Зеленским, недавний звонок из Белого дома от Дональда Трампа был адресован именно Навроцкому. "Вместо (Разделения обязанностей. — Прим.ред.) мы имеем недопонимание и противостояние, что заставляет меня сильно беспокоиться по поводу внешней политики Польши, в том числе и в отношении Украины", — заявила профессор Института политических исследований Польской академии наук Моника Сус в интервью изданию. По мнению Агнешки Касиньски-Метрики, профессора Университета Яна Кохановского в Кельце, у Навроцкого большие амбиции, и он стремится быть президентом два срока подряд, в то время как Туск сталкивается с проблемой снижения поддержки, невыполненными обещаниями и растущим недоверием со стороны населения. В среду украинское издание Страна.ua сообщило, что в Польше обостряется конфликт между правительством во главе с Дональдом Туском и аппаратом президента Кароля Навроцкого по вопросу поддержки Украины. Ранее президент Польши наложил вето на временный закон о поддержке украинских граждан, который обновляется каждые полгода. Главу государства не устроило положение, предусматривающее, что безработные украинцы, в отличие от других иностранцев, имеют доступ к бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам в Польше.

2025

