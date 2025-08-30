https://1prime.ru/20250830/rosneft-861490867.html
НПЗ "Роснефти" в I полугодии переработали 38,7 миллиона тонн нефти
энергетика
нефть
нпз
роснефть
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в первом полугодии составил 38,7 миллиона тонн, некоторый спад обусловлен оптимизацией загрузки НПЗ и необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, говорится в сообщении компании. "Объем переработки нефти в первом полугодии 2025 года составил 38,7 миллиона тонн. Снижение объемов переработки обусловлено необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, а также оптимизацией загрузки НПЗ с учетом ценовой конъюнктуры, логистических ограничений и спроса", - сказано в релизе.
"Объем переработки нефти в первом полугодии 2025 года составил 38,7 миллиона тонн. Снижение объемов переработки обусловлено необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, а также оптимизацией загрузки НПЗ с учетом ценовой конъюнктуры, логистических ограничений и спроса", - сказано в релизе.