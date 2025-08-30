https://1prime.ru/20250830/rosneft-861490867.html

НПЗ "Роснефти" в I полугодии переработали 38,7 миллиона тонн нефти

НПЗ "Роснефти" в I полугодии переработали 38,7 миллиона тонн нефти - 30.08.2025, ПРАЙМ

НПЗ "Роснефти" в I полугодии переработали 38,7 миллиона тонн нефти

Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в первом полугодии составил 38,7 миллиона тонн, некоторый спад обусловлен оптимизацией загрузки НПЗ и необходимостью... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T10:52+0300

2025-08-30T10:52+0300

2025-08-30T10:52+0300

энергетика

нефть

нпз

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в первом полугодии составил 38,7 миллиона тонн, некоторый спад обусловлен оптимизацией загрузки НПЗ и необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, говорится в сообщении компании. "Объем переработки нефти в первом полугодии 2025 года составил 38,7 миллиона тонн. Снижение объемов переработки обусловлено необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, а также оптимизацией загрузки НПЗ с учетом ценовой конъюнктуры, логистических ограничений и спроса", - сказано в релизе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, нпз, роснефть