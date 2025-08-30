https://1prime.ru/20250830/rosneft-861491658.html
"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии
"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии - 30.08.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии
Добыча нефти "Роснефтью" в первом полугодии 2025 года составила 3,67 миллиона баррелей в сутки (89,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 1,32... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:04+0300
2025-08-30T11:04+0300
2025-08-30T11:04+0300
энергетика
нефть
газ
венесуэла
ирак
египет
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82741/60/827416031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67a536fcf63a2a67d02f891f56f39b3b.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти "Роснефтью" в первом полугодии 2025 года составила 3,67 миллиона баррелей в сутки (89,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (39,3 миллиарда кубометров), сообщила компания. "Добыча углеводородов компанией в 1 полугодии 2025 года составила 121,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента (4,99 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), в том числе 89,3 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки) нефти и 39,3 миллиарда кубометров (1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) газа." , - говорится в сообщении", - говорится в релизе. В нем отмечается, что некоторые компании продемонстрировали рост добычи углеводородов по итогам отчетного периода, однако он был обеспечен увеличением добычи в рамках международных проектов, включая Венесуэлу, Ирак, Египет и прочие. "Роснефть", работая по сервисным контрактам, не ставит на баланс запасы и не учитывает добычу товарной нефти.", - добавляется в сообщении. "Роснефть" в за январь-июнь 2024 года добыла 92,8 миллиона тонн жидких углеводородов, или 3,796 миллиона баррелей в сутки. Добыча газа за этот же период составила 46,8 миллиарда кубометров, или 1,566 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
венесуэла
ирак
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82741/60/827416031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7247a82255f077dd115569ff025fc9b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, венесуэла, ирак, египет, роснефть
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, ИРАК, ЕГИПЕТ, Роснефть
"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии
"Роснефть" в I полугодии увеличила добычу нефти до 89,3 миллиона тонн
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти "Роснефтью" в первом полугодии 2025 года составила 3,67 миллиона баррелей в сутки (89,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (39,3 миллиарда кубометров), сообщила компания.
"Добыча углеводородов компанией в 1 полугодии 2025 года составила 121,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента (4,99 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), в том числе 89,3 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки) нефти и 39,3 миллиарда кубометров (1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) газа." , - говорится в сообщении", - говорится в релизе.
В нем отмечается, что некоторые компании продемонстрировали рост добычи углеводородов по итогам отчетного периода, однако он был обеспечен увеличением добычи в рамках международных проектов, включая Венесуэлу
, Ирак
, Египет
и прочие.
"Роснефть
", работая по сервисным контрактам, не ставит на баланс запасы и не учитывает добычу товарной нефти.", - добавляется в сообщении.
"Роснефть" в за январь-июнь 2024 года добыла 92,8 миллиона тонн жидких углеводородов, или 3,796 миллиона баррелей в сутки. Добыча газа за этот же период составила 46,8 миллиарда кубометров, или 1,566 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.