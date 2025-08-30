Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти "Роснефтью" в первом полугодии 2025 года составила 3,67 миллиона баррелей в сутки (89,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (39,3 миллиарда кубометров), сообщила компания. "Добыча углеводородов компанией в 1 полугодии 2025 года составила 121,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента (4,99 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), в том числе 89,3 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки) нефти и 39,3 миллиарда кубометров (1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) газа." , - говорится в сообщении", - говорится в релизе. В нем отмечается, что некоторые компании продемонстрировали рост добычи углеводородов по итогам отчетного периода, однако он был обеспечен увеличением добычи в рамках международных проектов, включая Венесуэлу, Ирак, Египет и прочие. "Роснефть", работая по сервисным контрактам, не ставит на баланс запасы и не учитывает добычу товарной нефти.", - добавляется в сообщении. "Роснефть" в за январь-июнь 2024 года добыла 92,8 миллиона тонн жидких углеводородов, или 3,796 миллиона баррелей в сутки. Добыча газа за этот же период составила 46,8 миллиарда кубометров, или 1,566 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
11:04 30.08.2025
 
"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии

"Роснефть" в I полугодии увеличила добычу нефти до 89,3 миллиона тонн

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти "Роснефтью" в первом полугодии 2025 года составила 3,67 миллиона баррелей в сутки (89,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (39,3 миллиарда кубометров), сообщила компания.
"Добыча углеводородов компанией в 1 полугодии 2025 года составила 121,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента (4,99 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), в том числе 89,3 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки) нефти и 39,3 миллиарда кубометров (1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) газа." , - говорится в сообщении", - говорится в релизе.
В нем отмечается, что некоторые компании продемонстрировали рост добычи углеводородов по итогам отчетного периода, однако он был обеспечен увеличением добычи в рамках международных проектов, включая Венесуэлу, Ирак, Египет и прочие.
"Роснефть", работая по сервисным контрактам, не ставит на баланс запасы и не учитывает добычу товарной нефти.", - добавляется в сообщении.
"Роснефть" в за январь-июнь 2024 года добыла 92,8 миллиона тонн жидких углеводородов, или 3,796 миллиона баррелей в сутки. Добыча газа за этот же период составила 46,8 миллиарда кубометров, или 1,566 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
 
