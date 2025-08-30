https://1prime.ru/20250830/rosneft-861491658.html

"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии

"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии - 30.08.2025, ПРАЙМ

"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии

Добыча нефти "Роснефтью" в первом полугодии 2025 года составила 3,67 миллиона баррелей в сутки (89,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 1,32... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T11:04+0300

2025-08-30T11:04+0300

2025-08-30T11:04+0300

энергетика

нефть

газ

венесуэла

ирак

египет

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82741/60/827416031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67a536fcf63a2a67d02f891f56f39b3b.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти "Роснефтью" в первом полугодии 2025 года составила 3,67 миллиона баррелей в сутки (89,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (39,3 миллиарда кубометров), сообщила компания. "Добыча углеводородов компанией в 1 полугодии 2025 года составила 121,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента (4,99 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), в том числе 89,3 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки) нефти и 39,3 миллиарда кубометров (1,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) газа." , - говорится в сообщении", - говорится в релизе. В нем отмечается, что некоторые компании продемонстрировали рост добычи углеводородов по итогам отчетного периода, однако он был обеспечен увеличением добычи в рамках международных проектов, включая Венесуэлу, Ирак, Египет и прочие. "Роснефть", работая по сервисным контрактам, не ставит на баланс запасы и не учитывает добычу товарной нефти.", - добавляется в сообщении. "Роснефть" в за январь-июнь 2024 года добыла 92,8 миллиона тонн жидких углеводородов, или 3,796 миллиона баррелей в сутки. Добыча газа за этот же период составила 46,8 миллиарда кубометров, или 1,566 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

венесуэла

ирак

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, венесуэла, ирак, египет, роснефть