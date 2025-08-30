Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин рассказал, как "Роснефть" формирует бюджет - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/rosneft-861492468.html
Сечин рассказал, как "Роснефть" формирует бюджет
Сечин рассказал, как "Роснефть" формирует бюджет - 30.08.2025, ПРАЙМ
Сечин рассказал, как "Роснефть" формирует бюджет
"Роснефть" формирует свой бюджет, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:08+0300
2025-08-30T11:08+0300
экономика
нефть
игорь сечин
роснефть
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861492299_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_9b40f3c8aa8309fd9babf8ee0f794eec.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" формирует свой бюджет, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин. "В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель", - приводятся в отчёте за первое полугодие слова Сечина.
https://1prime.ru/20250830/rosneft-861491658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861492299_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_ec39815bcc44057f378e76227b528bb2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, игорь сечин, роснефть, россия
Экономика, Нефть, Игорь Сечин, Роснефть, РОССИЯ
11:08 30.08.2025
 
Сечин рассказал, как "Роснефть" формирует бюджет

Сечин: "Роснефть" формирует бюджет, используя цену на нефть в $45 за баррель

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Табличка на здании компании "Роснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" формирует свой бюджет, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин.
"В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель", - приводятся в отчёте за первое полугодие слова Сечина.
Баннер компании Роснефть на месте бурения скважины - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
"Роснефть" сообщила о росте добычи нефти в I полугодии
11:04
 
ЭкономикаНефтьИгорь СечинРоснефтьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала