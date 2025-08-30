https://1prime.ru/20250830/rosneft-861492468.html
Сечин рассказал, как "Роснефть" формирует бюджет
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" формирует свой бюджет, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель, заявил глава компании Игорь Сечин. "В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель", - приводятся в отчёте за первое полугодие слова Сечина.
