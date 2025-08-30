Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин рассказал, что "Роснефть" делает для выплаты дивидендов - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/rosneft-861493014.html
Сечин рассказал, что "Роснефть" делает для выплаты дивидендов
Сечин рассказал, что "Роснефть" делает для выплаты дивидендов - 30.08.2025, ПРАЙМ
Сечин рассказал, что "Роснефть" делает для выплаты дивидендов
"Роснефть" для выплаты дивидендов оптимизирует добычу и концентрируется на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:13+0300
2025-08-30T11:40+0300
экономика
нефть
игорь сечин
роснефть
восток ойл
"сахалин-1"
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/81/826938129_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ba0490b57b3295747efe02f961c89552.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" для выплаты дивидендов оптимизирует добычу и концентрируется на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг", - приведены слова Сечина в релизе "Роснефти".Глава компании отметил, что несмотря на негативный внешний фон, "Роснефть" продолжает неукоснительно придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 года.По итогам 2024 года компания утвердила дивиденды в 14,68 рубля на акцию. Вместе с ранее выплаченными промежуточными суммарные выплаты за 2024 год составили 155,6 миллиарда рублей, или 50% чистой прибыли по МСФО.Основной акционер "Роснефти" - государство, через "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у компании есть иностранные акционеры: у британской BP - 19,75% акций, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно. Все эти данные приводятся на сайте "Роснефти" по состоянию на 1 июля 2021 года, более свежих не раскрывалось.
https://1prime.ru/20250830/rosneft-861492468.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/81/826938129_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_aff1e1021f466d5d977869e631d1beb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, игорь сечин, роснефть, восток ойл, "сахалин-1"
Экономика, Нефть, Игорь Сечин, Роснефть, Восток Ойл, "Сахалин-1"
11:13 30.08.2025 (обновлено: 11:40 30.08.2025)
 
Сечин рассказал, что "Роснефть" делает для выплаты дивидендов

Сечин: "Роснефть" для выплаты дивидендов оптимизирует добычу

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПавильон "Роснефти".
Павильон Роснефти. - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Павильон "Роснефти".. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" для выплаты дивидендов оптимизирует добычу и концентрируется на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг", - приведены слова Сечина в релизе "Роснефти".
Глава компании отметил, что несмотря на негативный внешний фон, "Роснефть" продолжает неукоснительно придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 года.
По итогам 2024 года компания утвердила дивиденды в 14,68 рубля на акцию. Вместе с ранее выплаченными промежуточными суммарные выплаты за 2024 год составили 155,6 миллиарда рублей, или 50% чистой прибыли по МСФО.
Основной акционер "Роснефти" - государство, через "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у компании есть иностранные акционеры: у британской BP - 19,75% акций, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно. Все эти данные приводятся на сайте "Роснефти" по состоянию на 1 июля 2021 года, более свежих не раскрывалось.
Табличка на здании компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Сечин рассказал, как "Роснефть" формирует бюджет
11:08
 
ЭкономикаНефтьИгорь СечинРоснефтьВосток Ойл"Сахалин-1"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала