Сечин рассказал, что "Роснефть" делает для выплаты дивидендов

2025-08-30T11:13+0300

2025-08-30T11:13+0300

2025-08-30T11:40+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" для выплаты дивидендов оптимизирует добычу и концентрируется на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг", - приведены слова Сечина в релизе "Роснефти".Глава компании отметил, что несмотря на негативный внешний фон, "Роснефть" продолжает неукоснительно придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 года.По итогам 2024 года компания утвердила дивиденды в 14,68 рубля на акцию. Вместе с ранее выплаченными промежуточными суммарные выплаты за 2024 год составили 155,6 миллиарда рублей, или 50% чистой прибыли по МСФО.Основной акционер "Роснефти" - государство, через "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у компании есть иностранные акционеры: у британской BP - 19,75% акций, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно. Все эти данные приводятся на сайте "Роснефти" по состоянию на 1 июля 2021 года, более свежих не раскрывалось.

