"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен

"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен - 30.08.2025

"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен

Ученые "Роснефти" разработали технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна,... | 30.08.2025

2025-08-30T11:44+0300

2025-08-30T11:44+0300

2025-08-30T11:44+0300

нефть

роснефть

наука

экология

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83155/47/831554793_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f68805db1e2e12866fb9a65c1f60e17.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ученые "Роснефти" разработали технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна, сообщила компания. "Ученые "Роснефти" разработали инновационную технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит существенно повысить эффективность природоохранных мероприятий в нефтяном комплексе. Новая технология позволяет с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна", - говорится в сообщении. Отмечается, что за первое полугодие на объектах "Роснефти" не допущено ни одного случая газонефтеводопроявления (выброса нефти, газа или воды на поверхность) при бурении скважин. В рамках работы по минимизации разливов нефти и нефтепродуктов велись мероприятия по замене промысловых трубопроводов. "В результате проведения мероприятий по предотвращению аварий в 1 полугодии 2025 года на предприятиях компании уменьшилось количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов. В частности, частота происшествий, связанных с разгерметизацией оборудования с тяжелыми последствиями первого уровня (PSER-1), снизилась на 52% по сравнению с 1 полугодием 2024 года, второго уровня (PSER-2) - на 22%", - добавляется в сообщении.

2025

Новости

