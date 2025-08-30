Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен - 30.08.2025
"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен
"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен - 30.08.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен
Ученые "Роснефти" разработали технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна,... | 30.08.2025, ПРАЙМ
нефть
роснефть
наука
экология
россия
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ученые "Роснефти" разработали технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна, сообщила компания. "Ученые "Роснефти" разработали инновационную технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит существенно повысить эффективность природоохранных мероприятий в нефтяном комплексе. Новая технология позволяет с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна", - говорится в сообщении. Отмечается, что за первое полугодие на объектах "Роснефти" не допущено ни одного случая газонефтеводопроявления (выброса нефти, газа или воды на поверхность) при бурении скважин. В рамках работы по минимизации разливов нефти и нефтепродуктов велись мероприятия по замене промысловых трубопроводов. "В результате проведения мероприятий по предотвращению аварий в 1 полугодии 2025 года на предприятиях компании уменьшилось количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов. В частности, частота происшествий, связанных с разгерметизацией оборудования с тяжелыми последствиями первого уровня (PSER-1), снизилась на 52% по сравнению с 1 полугодием 2024 года, второго уровня (PSER-2) - на 22%", - добавляется в сообщении.
11:44 30.08.2025
 
"Роснефть" разработала технологию обнаружения нефтяных пятен

Ученые в "Роснефти" разработали инновационную технологию обнаружения нефтяных пятен

Нефтяное пятно
Нефтяное пятно
Нефтяное пятно. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ученые "Роснефти" разработали технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна, сообщила компания.
"Ученые "Роснефти" разработали инновационную технологию обнаружения нефтяных пятен, которая позволит существенно повысить эффективность природоохранных мероприятий в нефтяном комплексе. Новая технология позволяет с высокой точностью различать естественные водоемы и нефтяные пятна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за первое полугодие на объектах "Роснефти" не допущено ни одного случая газонефтеводопроявления (выброса нефти, газа или воды на поверхность) при бурении скважин. В рамках работы по минимизации разливов нефти и нефтепродуктов велись мероприятия по замене промысловых трубопроводов.
"В результате проведения мероприятий по предотвращению аварий в 1 полугодии 2025 года на предприятиях компании уменьшилось количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов. В частности, частота происшествий, связанных с разгерметизацией оборудования с тяжелыми последствиями первого уровня (PSER-1), снизилась на 52% по сравнению с 1 полугодием 2024 года, второго уровня (PSER-2) - на 22%", - добавляется в сообщении.
 
