СМИ раскрыли, какой сигнал получила Европа после ударов ВСУ по "Дружбе"
СМИ раскрыли, какой сигнал получила Европа после ударов ВСУ по "Дружбе"
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Атаки на трубопровод "Дружба" со стороны Вооруженных сил Украины свидетельствуют о неразумных действиях европейских лидеров и саморазрушительных тенденциях в Евросоюзе, сообщает Strategic Culture. "Удар &lt;…&gt; по крупному трубопроводу, по которому в Европу поставлялась жизненно важная нефть, — это ошеломляющий сигнал о самоуничтожении. Он демонстрирует, насколько безумным стало руководство Евросоюза в своем стремлении победить Россию любой ценой. Это безумие означает, что интересы государств-членов ЕС и европейских граждан добровольно приносятся в жертву. Русофобские еврократы, избегающие любых дипломатических контактов с Москвой, фактически финансируют разрушение Европы", — говорится в статье.Издание подчеркивает, что Венгрия и Словакия оказались на пути к опосредованной конфронтации с Россией, что вызывает недовольство у киевской власти и затрудняет планы еврократических кругов по эскалации конфликта на территории Украины. С начала августа Будапешт трижды сообщал о нападениях на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 числа. Две из этих атак привели к временной остановке транспортировки нефти, оставив Венгрию и Словакию без поставок на шесть дней. В результате инцидентов руководства Венгрии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой обеспечить их энергетическую безопасность. Тем не менее, как передает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС, в организации не рассматривают ситуацию как угрозу поставкам топлива в Союз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.​
11:11 30.08.2025
 
СМИ раскрыли, какой сигнал получила Европа после ударов ВСУ по "Дружбе"

SC: удары ВСУ по нефтепроводу Дружба сигнализируют о самоуничтожении Европы

© Фото : АО «Транснефть – Дружба»Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© Фото : АО «Транснефть – Дружба»
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Атаки на трубопровод "Дружба" со стороны Вооруженных сил Украины свидетельствуют о неразумных действиях европейских лидеров и саморазрушительных тенденциях в Евросоюзе, сообщает Strategic Culture.
"Удар <…> по крупному трубопроводу, по которому в Европу поставлялась жизненно важная нефть, — это ошеломляющий сигнал о самоуничтожении. Он демонстрирует, насколько безумным стало руководство Евросоюза в своем стремлении победить Россию любой ценой. Это безумие означает, что интересы государств-членов ЕС и европейских граждан добровольно приносятся в жертву. Русофобские еврократы, избегающие любых дипломатических контактов с Москвой, фактически финансируют разрушение Европы", — говорится в статье.
Издание подчеркивает, что Венгрия и Словакия оказались на пути к опосредованной конфронтации с Россией, что вызывает недовольство у киевской власти и затрудняет планы еврократических кругов по эскалации конфликта на территории Украины.
С начала августа Будапешт трижды сообщал о нападениях на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 числа. Две из этих атак привели к временной остановке транспортировки нефти, оставив Венгрию и Словакию без поставок на шесть дней.
В результате инцидентов руководства Венгрии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой обеспечить их энергетическую безопасность. Тем не менее, как передает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС, в организации не рассматривают ситуацию как угрозу поставкам топлива в Союз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.​
