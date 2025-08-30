https://1prime.ru/20250830/signal-861492867.html

СМИ раскрыли, какой сигнал получила Европа после ударов ВСУ по "Дружбе"

СМИ раскрыли, какой сигнал получила Европа после ударов ВСУ по "Дружбе"

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Атаки на трубопровод "Дружба" со стороны Вооруженных сил Украины свидетельствуют о неразумных действиях европейских лидеров и саморазрушительных тенденциях в Евросоюзе, сообщает Strategic Culture. "Удар <…> по крупному трубопроводу, по которому в Европу поставлялась жизненно важная нефть, — это ошеломляющий сигнал о самоуничтожении. Он демонстрирует, насколько безумным стало руководство Евросоюза в своем стремлении победить Россию любой ценой. Это безумие означает, что интересы государств-членов ЕС и европейских граждан добровольно приносятся в жертву. Русофобские еврократы, избегающие любых дипломатических контактов с Москвой, фактически финансируют разрушение Европы", — говорится в статье.Издание подчеркивает, что Венгрия и Словакия оказались на пути к опосредованной конфронтации с Россией, что вызывает недовольство у киевской власти и затрудняет планы еврократических кругов по эскалации конфликта на территории Украины. С начала августа Будапешт трижды сообщал о нападениях на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 числа. Две из этих атак привели к временной остановке транспортировки нефти, оставив Венгрию и Словакию без поставок на шесть дней. В результате инцидентов руководства Венгрии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой обеспечить их энергетическую безопасность. Тем не менее, как передает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС, в организации не рассматривают ситуацию как угрозу поставкам топлива в Союз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.​

