ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине
ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине
Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T13:20+0300
2025-08-30T13:20+0300
2025-08-30T13:20+0300
спецоперация на украине
россия
украина
рф
вс рф
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
украина
рф
