https://1prime.ru/20250830/spetsoperatsiya-861500816.html

ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине

ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине

Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T13:20+0300

2025-08-30T13:20+0300

2025-08-30T13:20+0300

спецоперация на украине

россия

украина

рф

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_284ecb93158139d96610a2e27db2d237.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, рф, вс рф