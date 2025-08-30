Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250830/spetsoperatsiya-861500816.html
ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине
ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине
Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T13:20+0300
2025-08-30T13:20+0300
спецоперация на украине
россия
украина
рф
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_284ecb93158139d96610a2e27db2d237.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594339_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a2dd737c4cc3a9c1a940f470d4fbbffa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, рф, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, ВС РФ
13:20 30.08.2025
 
ВС России нанесли массированный удар по ракетным предприятиям на Украине

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ракетной промышленности на Украине

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАРФВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала