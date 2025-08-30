ВС России с марта освободили в зоне СВО 149 населенных пунктов

https://1prime.ru/20250830/spetsoperatsiya-861506559.html

Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных... | 30.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."С марта месяца освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.

