Спецоперация на Украине
2025-08-30T16:12+0300
2025-08-30T16:12+0300
спецоперация на украине
рф
вс рф
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."С марта месяца освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
рф, вс рф
Спецоперация на Украине, РФ, ВС РФ
16:12 30.08.2025
 
ВС России с марта освободили в зоне СВО 149 населенных пунктов

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"С марта месяца освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
 
Спецоперация на УкраинеРФВС РФ
 
 
