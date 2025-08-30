Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области

https://1prime.ru/20250830/spetsoperatsiya-861507079.html

Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС | 30.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.

