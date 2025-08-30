Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области - 30.08.2025
Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС
2025-08-30T16:14+0300
2025-08-30T16:14+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
16:14 30.08.2025
 
Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Герасимов: ВС РФ взяли под контроль 7 населенных пунктов в Днепропетровской области

© РИА Новости . Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы продвигаются в Днепропетровской области Украины и взяли под контроль семь населенных пунктов, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов.
"Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
ВС России с марта освободили в зоне СВО 149 населенных пунктов
