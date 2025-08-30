https://1prime.ru/20250830/spetsoperatsiya-861507642.html

Герасимов рассказал об ударах ВС России по важным объектам ВПК Украины

Герасимов рассказал об ударах ВС России по важным объектам ВПК Украины

спецоперация на украине

россия

общество

украина

рф

валерий герасимов

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.

украина

рф

2025

