Герасимов рассказал об ударах ВС России по важным объектам ВПК Украины
Герасимов рассказал об ударах ВС России по важным объектам ВПК Украины - 30.08.2025, ПРАЙМ
Герасимов рассказал об ударах ВС России по важным объектам ВПК Украины
Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.
Герасимов рассказал об ударах ВС России по важным объектам ВПК Украины
Герасимов: ВС России за весну-лето нанесли удары по 76 важным объектам ВПК Украины