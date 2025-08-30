Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии предложили Трампу направить делегацию на саммит ШОС - 30.08.2025
В Британии предложили Трампу направить делегацию на саммит ШОС
В Британии предложили Трампу направить делегацию на саммит ШОС - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Британии предложили Трампу направить делегацию на саммит ШОС
В случае, если США решат направить своих представителей на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, это может стать платформой для... | 30.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В случае, если США решат направить своих представителей на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, это может стать платформой для обсуждения мер безопасности для Украины, считает британский геополитический аналитик Александр Меркурис. Его мнение было озвучено в эфире YouTube-канала The Duran. "Американцы поступили бы мудро, если бы отправили на встречу своих людей, чтобы обсудить как можно решить эту проблему (Украины. — Прим. Ред.) с гарантиями безопасности", — заметил аналитик. Эксперт отметил, что Россия и Китай уже давно готовы к конструктивному взаимодействию, поэтому организовать сессию обсуждений по ситуации на Украине на саммите не стало бы проблемой. "Самое удивительное, что мне кажется, что вместо того, чтобы прогнать их (Американцев. — Прим. Ред.) россияне и китайцы будут рады их видеть. Забудьте о недовольстве Европы", — подчеркнул Меркурис. Саммит ШОС пройдет в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. По окончании саммита председательство в организации перейдет к Киргизии. Российский президент Владимир Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября. Он примет участие в саммите ШОС, а также в трехсторонней встрече с Монголией и Китаем. Помимо этого, запланированы переговоры с Си Цзиньпином и двусторонние встречи с лидерами других стран. Президент Путин станет главным гостем на мероприятиях, посвященных 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.
китай, украина, сша, владимир путин, си цзиньпин, шос
КИТАЙ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
07:35 30.08.2025
 
В Британии предложили Трампу направить делегацию на саммит ШОС

Меркурис: саммит ШОС может стать местом разработки гарантий для Киева

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В случае, если США решат направить своих представителей на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, это может стать платформой для обсуждения мер безопасности для Украины, считает британский геополитический аналитик Александр Меркурис. Его мнение было озвучено в эфире YouTube-канала The Duran.
"Американцы поступили бы мудро, если бы отправили на встречу своих людей, чтобы обсудить как можно решить эту проблему (Украины. — Прим. Ред.) с гарантиями безопасности", — заметил аналитик.
Эксперт отметил, что Россия и Китай уже давно готовы к конструктивному взаимодействию, поэтому организовать сессию обсуждений по ситуации на Украине на саммите не стало бы проблемой.
"Самое удивительное, что мне кажется, что вместо того, чтобы прогнать их (Американцев. — Прим. Ред.) россияне и китайцы будут рады их видеть. Забудьте о недовольстве Европы", — подчеркнул Меркурис.
Саммит ШОС пройдет в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. По окончании саммита председательство в организации перейдет к Киргизии. Российский президент Владимир Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября. Он примет участие в саммите ШОС, а также в трехсторонней встрече с Монголией и Китаем. Помимо этого, запланированы переговоры с Си Цзиньпином и двусторонние встречи с лидерами других стран. Президент Путин станет главным гостем на мероприятиях, посвященных 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.
Заголовок открываемого материала