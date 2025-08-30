Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.08.2025
Энергетика
Хабаровские власти заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС
Хабаровские власти заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС
2025-08-30T15:20+0300
2025-08-30T15:21+0300
энергетика
нефть
хабаровский край
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
ЯКУТСК, 30 авг - ПРАЙМ. Дефицита топлива на АЗС в Хабаровском крае нет и не ожидается, сообщает пресс-служба краевого министерства энергетики. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Советско-Гаванском районе Хабаровского края выстроились километровые очереди к АЗС после прекращения продажи бензина. По данным ведомства, проблем с поставкой топлива в крае нет. "В Советско-Гаванском и Ванинском районах края операционную деятельность по обеспечению населения топливом осуществляет компания "Трансбункер". Каких-либо проблем по поставкам топлива на свои АЗС компания не заявляла, запасы топлива достаточные, поставки осуществляются ритмично в соответствии со спросом. Перебоев в обеспечении топливом населения не ожидается", - говорится в сообщении. При этом, как отметили в минэнерго, в отдельных случаях - при повышенном, ажиотажном спросе на тот или иной вид топлива - этот товар может закончиться, но будет поставлен на АЗС в кратчайшие сроки.
хабаровский край
нефть, хабаровский край, бензин
Энергетика, Нефть, Хабаровский край, Бензин
15:20 30.08.2025 (обновлено: 15:21 30.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
ЯКУТСК, 30 авг - ПРАЙМ. Дефицита топлива на АЗС в Хабаровском крае нет и не ожидается, сообщает пресс-служба краевого министерства энергетики.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Советско-Гаванском районе Хабаровского края выстроились километровые очереди к АЗС после прекращения продажи бензина.
По данным ведомства, проблем с поставкой топлива в крае нет.
"В Советско-Гаванском и Ванинском районах края операционную деятельность по обеспечению населения топливом осуществляет компания "Трансбункер". Каких-либо проблем по поставкам топлива на свои АЗС компания не заявляла, запасы топлива достаточные, поставки осуществляются ритмично в соответствии со спросом. Перебоев в обеспечении топливом населения не ожидается", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в минэнерго, в отдельных случаях - при повышенном, ажиотажном спросе на тот или иной вид топлива - этот товар может закончиться, но будет поставлен на АЗС в кратчайшие сроки.
ЭнергетикаНефтьХабаровский крайБензин
 
 
