Хабаровские власти заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС
2025-08-30T15:20+0300
2025-08-30T15:20+0300
2025-08-30T15:21+0300
ЯКУТСК, 30 авг - ПРАЙМ. Дефицита топлива на АЗС в Хабаровском крае нет и не ожидается, сообщает пресс-служба краевого министерства энергетики. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Советско-Гаванском районе Хабаровского края выстроились километровые очереди к АЗС после прекращения продажи бензина. По данным ведомства, проблем с поставкой топлива в крае нет. "В Советско-Гаванском и Ванинском районах края операционную деятельность по обеспечению населения топливом осуществляет компания "Трансбункер". Каких-либо проблем по поставкам топлива на свои АЗС компания не заявляла, запасы топлива достаточные, поставки осуществляются ритмично в соответствии со спросом. Перебоев в обеспечении топливом населения не ожидается", - говорится в сообщении. При этом, как отметили в минэнерго, в отдельных случаях - при повышенном, ажиотажном спросе на тот или иной вид топлива - этот товар может закончиться, но будет поставлен на АЗС в кратчайшие сроки.
