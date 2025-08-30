Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беженцы с Украины годами обворовывали поляков на миллионы злотых, пишут СМИ - 30.08.2025
https://1prime.ru/20250830/ukraina-861480566.html
Беженцы с Украины годами обворовывали поляков на миллионы злотых, пишут СМИ
Беженцы с Украины годами обворовывали поляков на миллионы злотых, пишут СМИ - 30.08.2025, ПРАЙМ
Беженцы с Украины годами обворовывали поляков на миллионы злотых, пишут СМИ
Украинские беженцы, начиная с момента обострения конфликта в 2022 году, использовали незаконные схемы для получения пособий в Польше, сообщает портал Mysl... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T07:50+0300
2025-08-30T07:52+0300
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские беженцы, начиная с момента обострения конфликта в 2022 году, использовали незаконные схемы для получения пособий в Польше, сообщает портал Mysl Polska."Украинцы участвовали в хищении средств у поляков через программу "500+", начиная с 2022 года. Организованные группы из Украины приезжали в Польшу и снимали деньги из банкоматов в Перемышле", — говорится в статье.С польского бюджета было украдено как минимум 30 миллионов злотых. Автор публикации считает, что политика президента Польши Кароля Навроцкого, ветировавшего дальнейшие выплаты для граждан Украины, поможет вернуть полякам утраченные средства.Отмечается также, что хотя пособие для нуждающихся увеличилось до 800 злотых, украинцы не имели права на эти выплаты, а заявления прежних властей Польши о положительном влиянии украинских беженцев на экономику ЕС — лишь политический ход."Не позволяйте никому уверить вас в значительном вкладе украинцев в ВВП Польши. Если 20% взрослых украинцев не работают, а три четверти считаются женщинами и детьми, кто тогда вносит этот вклад в ВВП?" — задается вопросом издание MP.В среду портал "Страна.ua" сообщил, что конфликт между правительством Дональда Туска и администрацией Навроцкого обостряется из-за поддержки Украины. Согласно источнику, представитель президента Польши Рафал Лешкевич дал резкий ответ на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского, который упрекнул его в поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам.Ранее польский президент наложил вето на временный закон о помощи гражданам Украины, который пересматривается каждые полгода. Недовольство президента вызвано тем, что закон предусматривал предоставление бесплатной медицинской помощи и социальных выплат неработающим украинцам в Польше, в отличие от других иностранцев.
07:50 30.08.2025 (обновлено: 07:52 30.08.2025)
 
Беженцы с Украины годами обворовывали поляков на миллионы злотых, пишут СМИ

Mysl Polska: украинские беженцы 3 года незаконно социальные выплаты в Польше

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские беженцы, начиная с момента обострения конфликта в 2022 году, использовали незаконные схемы для получения пособий в Польше, сообщает портал Mysl Polska.
"Украинцы участвовали в хищении средств у поляков через программу “500+”, начиная с 2022 года. Организованные группы из Украины приезжали в Польшу и снимали деньги из банкоматов в Перемышле", — говорится в статье.
С польского бюджета было украдено как минимум 30 миллионов злотых. Автор публикации считает, что политика президента Польши Кароля Навроцкого, ветировавшего дальнейшие выплаты для граждан Украины, поможет вернуть полякам утраченные средства.
Отмечается также, что хотя пособие для нуждающихся увеличилось до 800 злотых, украинцы не имели права на эти выплаты, а заявления прежних властей Польши о положительном влиянии украинских беженцев на экономику ЕС — лишь политический ход.
"Не позволяйте никому уверить вас в значительном вкладе украинцев в ВВП Польши. Если 20% взрослых украинцев не работают, а три четверти считаются женщинами и детьми, кто тогда вносит этот вклад в ВВП?" — задается вопросом издание MP.
В среду портал "Страна.ua" сообщил, что конфликт между правительством Дональда Туска и администрацией Навроцкого обостряется из-за поддержки Украины. Согласно источнику, представитель президента Польши Рафал Лешкевич дал резкий ответ на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского, который упрекнул его в поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам.
Ранее польский президент наложил вето на временный закон о помощи гражданам Украины, который пересматривается каждые полгода. Недовольство президента вызвано тем, что закон предусматривал предоставление бесплатной медицинской помощи и социальных выплат неработающим украинцам в Польше, в отличие от других иностранцев.
 
