https://1prime.ru/20250830/ukraina-861480566.html

Беженцы с Украины годами обворовывали поляков на миллионы злотых, пишут СМИ

Беженцы с Украины годами обворовывали поляков на миллионы злотых, пишут СМИ - 30.08.2025, ПРАЙМ

Беженцы с Украины годами обворовывали поляков на миллионы злотых, пишут СМИ

Украинские беженцы, начиная с момента обострения конфликта в 2022 году, использовали незаконные схемы для получения пособий в Польше, сообщает портал Mysl... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T07:50+0300

2025-08-30T07:50+0300

2025-08-30T07:52+0300

польша

украина

кароль навроцкий

дональд туск

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/87/841468790_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_922419ec7914d4ac11421d2f0ebfd5c8.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские беженцы, начиная с момента обострения конфликта в 2022 году, использовали незаконные схемы для получения пособий в Польше, сообщает портал Mysl Polska."Украинцы участвовали в хищении средств у поляков через программу “500+”, начиная с 2022 года. Организованные группы из Украины приезжали в Польшу и снимали деньги из банкоматов в Перемышле", — говорится в статье.С польского бюджета было украдено как минимум 30 миллионов злотых. Автор публикации считает, что политика президента Польши Кароля Навроцкого, ветировавшего дальнейшие выплаты для граждан Украины, поможет вернуть полякам утраченные средства.Отмечается также, что хотя пособие для нуждающихся увеличилось до 800 злотых, украинцы не имели права на эти выплаты, а заявления прежних властей Польши о положительном влиянии украинских беженцев на экономику ЕС — лишь политический ход."Не позволяйте никому уверить вас в значительном вкладе украинцев в ВВП Польши. Если 20% взрослых украинцев не работают, а три четверти считаются женщинами и детьми, кто тогда вносит этот вклад в ВВП?" — задается вопросом издание MP.В среду портал "Страна.ua" сообщил, что конфликт между правительством Дональда Туска и администрацией Навроцкого обостряется из-за поддержки Украины. Согласно источнику, представитель президента Польши Рафал Лешкевич дал резкий ответ на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского, который упрекнул его в поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам.Ранее польский президент наложил вето на временный закон о помощи гражданам Украины, который пересматривается каждые полгода. Недовольство президента вызвано тем, что закон предусматривал предоставление бесплатной медицинской помощи и социальных выплат неработающим украинцам в Польше, в отличие от других иностранцев.

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, кароль навроцкий, дональд туск, ес