Экономист назвал условия действенного мирного соглашения по Украине

Экономист назвал условия действенного мирного соглашения по Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ

Экономист назвал условия действенного мирного соглашения по Украине

Условия действенного мирного соглашения по Украине вполне очевидны и во многом совпадают с предложениями, которые Россия озвучивала в течение многих лет, заявил | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T09:03+0300

2025-08-30T09:03+0300

2025-08-30T09:04+0300

ВАШИНГТОН, 30 авг – ПРАЙМ. Условия действенного мирного соглашения по Украине вполне очевидны и во многом совпадают с предложениями, которые Россия озвучивала в течение многих лет, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Я думаю, что соглашение, которое действительно могло бы привести к миру, достаточно очевидно, и оно близко к тому, о чем российское правительство говорило в течение многих лет. А именно: Украина должна быть нейтральной. Украина не должна быть членом НАТО. Гарантии безопасности должны быть взаимными как для России, так и для Украины, потому что обеспокоенность есть с обеих сторон", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

2025

