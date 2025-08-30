https://1prime.ru/20250830/ukraina-861494946.html
Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России
Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Венгрия не будет поддерживать решение Европы о военной операции в Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС мы столкнемся с цунами сторонников войны. Больше денег и оружия для Украины, принудительное вступление в ЕС, начало военной операции... огромное давление с целью заставить нас отказаться от нашей позиции сторонников мира", — говорится в публикации.По словам министра, Будапешт не поддержит ни одно решение, которое противоречит позиции Венгрии или мешает установлению мира.На этой неделе журнал Atlantic сообщил, что Трамп был недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России
