Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Венгрия не будет поддерживать решение Европы о военной операции в Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС мы столкнемся с цунами сторонников войны. Больше денег и оружия для Украины, принудительное вступление в ЕС, начало военной операции... огромное давление с целью заставить нас отказаться от нашей позиции сторонников мира", — говорится в публикации.По словам министра, Будапешт не поддержит ни одно решение, которое противоречит позиции Венгрии или мешает установлению мира.На этой неделе журнал Atlantic сообщил, что Трамп был недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.

