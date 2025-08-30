Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250830/ukraina-861494946.html
Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России
Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России - 30.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России
Венгрия не будет поддерживать решение Европы о военной операции в Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:37+0300
2025-08-30T11:37+0300
спецоперация на украине
петер сийярто
владимир зеленский
украина
венгрия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Венгрия не будет поддерживать решение Европы о военной операции в Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС мы столкнемся с цунами сторонников войны. Больше денег и оружия для Украины, принудительное вступление в ЕС, начало военной операции... огромное давление с целью заставить нас отказаться от нашей позиции сторонников мира", — говорится в публикации.По словам министра, Будапешт не поддержит ни одно решение, которое противоречит позиции Венгрии или мешает установлению мира.На этой неделе журнал Atlantic сообщил, что Трамп был недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250830/dubinskiy-861490454.html
https://1prime.ru/20250830/putin-861484636.html
украина
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
петер сийярто, владимир зеленский, украина, венгрия, европа
Спецоперация на Украине, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА
11:37 30.08.2025
 
Глава МИД Венгрии раскрыл новый план ЕС в отношении России

Сийярто: Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции на Украине

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Венгрия не будет поддерживать решение Европы о военной операции в Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.

"Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС мы столкнемся с цунами сторонников войны. Больше денег и оружия для Украины, принудительное вступление в ЕС, начало военной операции... огромное давление с целью заставить нас отказаться от нашей позиции сторонников мира", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
"Шансов нет". В Раде сделали новое заявление о ЕС и Путине
10:42
По словам министра, Будапешт не поддержит ни одно решение, которое противоречит позиции Венгрии или мешает установлению мира.
На этой неделе журнал Atlantic сообщил, что Трамп был недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
На Западе посмеялись над фон дер Ляйен из-за ее заявления о Путине
09:07
 
Спецоперация на УкраинеПетер СийяртоВладимир ЗеленскийУКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала